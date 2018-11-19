اتحاد الصناعات يوقع مذكرة تعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال (SEED)

كتبت- منى ضياء

شارك اتحاد الصناعات المصرية أمس فى احتفالية بمناسبة إطلاق مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشاريع (SEED) التابع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لــ "شبكة صاحبات الأعمال (ون WEN)" فى مصر، بحضور لفيف من سيدات ورجال الأعمال والمسئولين بالجهات المعنية من مقدمى الخدمات المالية والمدربين وموجهو الأعمال وغيرها من الجهات والقادة الذين أسهموا فى تحقيق فكرة وأهداف الشبكة، حسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم الاثنين.

وتتويجاً لمشاركته الفعالة فقد وقع اتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم مع SEED وبمشاركة عدد من المؤسسات المعنية بهدف التعاون وتنسيق الجهود فيما بينهم، وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن تعزيز ودعم وخلق مناخ وبيئة مواتيتين لنمو وازدهار ريادة الأعمال للنساء.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى للاتحاد بالنيابة عن المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والذى عبر عن سعادته بهذه المناسبة من خلال الكلمة التى ألقاها عنه عبد العظيم، مؤكداً الاهتمام الخاص الذى يوليه الاتحاد فى دعم كافة المجهودات والمبادرات والمشروعات التى من شأنها إنشاء وتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك خلق وتشجيع وتأهيل رواد أعمال جدد، لاسيما من النساء والشباب لما لذلك من أثر إيجابى فى دعم الإقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعى.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عددا من الجلسات تبدأ بجلسة تعريفية عن الشبكة وأهدافها وجلسة أخرى أدارتها بسمة عثمان مستشار أول اتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان "أهمية ودور شبكة صاحبات الأعمال"، بالإضافة إلى افتتاح معرض أعمال ومنتجات "ون" وكذلك عرض لقصص نجاح عدد من مشروعات وأعمال مملوكة لسيدات.

جدير بالذكر، أن فكرة شبكة صاحبات الأعمال (ون WEN) تم تطويرها من قبل مشروع SEED رغبة فى دعم المرأة و فى زيادة تكوين ونمو وتوسيع المشاريع المملوكة للنساء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتزويد المرأة بالمعرفة والإرشاد وتمكينهن من التواصل مع مجتمع الأعمال ومن إدارة أعمالهن بكفاءة، هذا بالإضافة إلى تنسيق شبكات الشباب والحاضنات والجامعات.







