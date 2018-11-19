video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إيداع حدثين بإحدى دور الرعاية لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه فى الجيزة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:19 ص
إيداع حدثين بإحدى دور الرعاية لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه فى الجيزة محكمة -أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق
قضت محكمة الطفل بالجيزة، بإيداع حدثين، بإحدى دور الرعاية، لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه فى الجيزة. 
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.
 
وكشفت تحقيقات نيابة الأحداث، أن المتهمين حاذا أسلحة بيضاء واستخدماها فى سرقة المواطنين بالإكراه فى منطقة الجيزة. 
 
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما كل من "كريم.م"،١٦ سنة، عاطل، و"محمد.ك"، ١٧ سنة، عاطل، شكلا فيما بينهما تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه، وسرقة هواتفهم المحمولة، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المواطنين بالإكراه.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس معصوم مرزوق و5 أخرين 15 يوما فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية

تجديد حبس 6 متهمين بألتراس أهلاوى 15 يوما فى أحداث مباراة حورويا الغينى

محكمه الطفل

نيابه الأحداث

أخبار الحوادث

أخبار مصر




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة