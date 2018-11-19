إيداع حدثين بإحدى دور الرعاية لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه فى الجيزة

كتب سليم على

قضت محكمة الطفل بالجيزة، بإيداع حدثين، بإحدى دور الرعاية، لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه فى الجيزة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

وكشفت تحقيقات نيابة الأحداث، أن المتهمين حاذا أسلحة بيضاء واستخدماها فى سرقة المواطنين بالإكراه فى منطقة الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما كل من "كريم.م"،١٦ سنة، عاطل، و"محمد.ك"، ١٧ سنة، عاطل، شكلا فيما بينهما تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه، وسرقة هواتفهم المحمولة، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المواطنين بالإكراه.