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إضاءة الأهرامات وأبو الهول باللون الأرجوانى فى اليوم العالمى للطفل المبتسر

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:53 م
إضاءة الأهرامات وأبو الهول باللون الأرجوانى فى اليوم العالمى للطفل المبتسر إضاءة الأهرامات وأبو الهول باللون الأرجوانى
كتب عبد الحليم سالم
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أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، الأهرامات وأبو الهول باللون الأرجوانى، يوم السبت الماضى، بمناسبة اليوم العالمى للطفل المبتسر، وذلك تحت رعاية الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال، ومن خلال مبادرة (حلمنا)، والتى تهدف إلى كيفية الحفاظ على حياة هذه الفئة من الأطفال.

 

وشارك فى المبادرة الفنان حسن الرداد، والذى ألقى كلمة خلال المبادرة لدعم هذه الأطفال.

 

وقال سامح سعد رئيس الصوت والضوء، إن الشركة حريصة على إضاءة الأهرامات خلال الأحداث والمناسبات المحلية والعالمية، والتى ترمز إلى دعم مصر الكامل لهذه الأحداث ولتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية.

 

وأضاءت شركة الصوت والضوء، الأهرامات فى أحداث عديدة منها اليوم العالمى للسياحة، خلال إلقاء الرئيس السيسى كلمته فى الأمم المتحدة فى جلسة عن محاربة الأمراض غير المعدية، احتفالاً بمصر راعيا إقليميا لكأس العالم، اليوم العالمى للمرأة، دعم الهدف العاشر للتنمية المستدامة، اليوم العالمى للتوحد، تضامنا مع مرضى الكبد الوبائى وفى يوم البيئة العالمى.

 

يذكر أن اليوم العالمى للطفل المبتسر، هو حركة عالمية انطلقت فى إيطاليا فى عام 2008، انضم للاحتفال بهذا اليوم 60 دولة من مختلف العالم من بينهم مصر تهدف إلى تقليل أعداد الوفيات من هذه الأطفال من خلال تقليل نسبة الولادات المبكرة.


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