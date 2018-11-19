video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 25 فلسطينيًا جراء اعتداء الاحتلال على فعالية "الحراك البحرى" بغزة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:11 م
إصابة 25 فلسطينيًا جراء اعتداء الاحتلال على فعالية "الحراك البحرى" بغزة قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
إضافة تعليق

أصيب 25 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحى والاختناق جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على المشاركين فى فعالية الحراك البحرى السادس عشر عند الحدود البحرية شمال غربى بيت لاهيا شمالى قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة - فى بيان مقتضب - إصابة 25 مواطنًا بجروح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال قطاع غزة.

وفى سياق متصل، أفادت قناة الأقصى المحلية بإصابة الشاب الصحفى راشد رشيد مصور وكالة (AP) برصاص الاحتلال فى قدمه.

وشارك فى الحراك، نحو 30 قاربًا بينها قارب كبير، بالإضافة لمئات المواطنين المساندين قرب الحدود البحرية شمالى غربى بيت لاهيا.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، دعت أمس إلى المشاركة فى الحراك البحرى السادس عشر، على شاطئ بحر شمال قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أن الحراك البحرى السادس عشر سيحمل عنوان "بحراكنا نواجه عار التطبيع".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيين اثنين من محافظة طولكرم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال

وزير الزراعة الإسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة من قوات الاحتلال

مقتل 52 طفلا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ بداية 2018 فى الضفة وغزة

فلسطين

مسيرة

إصابات

أمن و حوادث

قوات الاحتلال




لا تفوتك
السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة