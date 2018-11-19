إصابة 25 فلسطينيًا جراء اعتداء الاحتلال على فعالية "الحراك البحرى" بغزة

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أصيب 25 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحى والاختناق جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على المشاركين فى فعالية الحراك البحرى السادس عشر عند الحدود البحرية شمال غربى بيت لاهيا شمالى قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة - فى بيان مقتضب - إصابة 25 مواطنًا بجروح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال قطاع غزة.

وفى سياق متصل، أفادت قناة الأقصى المحلية بإصابة الشاب الصحفى راشد رشيد مصور وكالة (AP) برصاص الاحتلال فى قدمه.

وشارك فى الحراك، نحو 30 قاربًا بينها قارب كبير، بالإضافة لمئات المواطنين المساندين قرب الحدود البحرية شمالى غربى بيت لاهيا.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، دعت أمس إلى المشاركة فى الحراك البحرى السادس عشر، على شاطئ بحر شمال قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أن الحراك البحرى السادس عشر سيحمل عنوان "بحراكنا نواجه عار التطبيع".