إصابة 10 عمال فى انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 10 عمال بإصابات مختلفة ما بين كسور وجروح وكدمات نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها بالقرب من كوبرى المستقبل طريق الإسماعيلية القاهرة بدائرة مركز أبوصوير.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة ابوصوير يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كوبرى المستقبل طريق الإسماعيلية القاهرة بدائرة المركز .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 10 عمال من العاملين بأحد مصانع العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين الى مستشفى الإسماعيلية العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.