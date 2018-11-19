إصابة عامل برش خرطوش أطلقه عليه عاطل بسبب خلافات مالية بينهما بالدقهلية

أصيب عامل بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية برش خرطوش بعد أن تعدى عليه عاطل بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز منية النصر من مستشفى منية النصر، بوصول المدعو "ابراهيم ه ع" 19 سنة عامل ومقيم قرية الرياض دائرة المركز، مصاب برش خرطوش بالساق اليمنى.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤاله اتهم "احمد ع ا" 32 سنة عاطل ومقيم ذات القرية بالتعدى عليه بفرد خرطوش، لوجود خلافات مالية بينهما، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم واعترف بارتكاب الواقعة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.