إسكندرية 4 و 7 قاطرتان بحريتان جديدتان تدخلان الخدمة بميناء الإسكندرية

قال اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن القاطرتين "إسكندرية 4"، "إسكندرية 7 " إضافة كبيرة للأسطول الذى تمتلكه الهيئة لتقديم خدمة القطر والإرشاد للسفن.

وأوضح عطية، أن القاطرتين دخلتا مرحلة التشغيل التجريبى فى السادس من الشهر الجارى، وذلك بعد تجهيزهما بأطقم متخصصة، ومدربة على أعلى مستوى، ولأول مرة يتم تعيين ثلاثة أطقم من المهندسين والقباطين والبحريين ليصل عدد الطاقم الواحد للقاطرة سبعة أفراد فى كل وردية .

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أنه تم بناء القاطرتين فى ثلاث سنوات بتكلفة بلغت 133.5 مليون وتم بنائهما فى شركات وطنية، وهما من طراز تراكتورز متعدد الأغراض، وتبلغ قوة شد "إسكندرية4" 60 طنا، وقوة الماكينة 5000 كيلووات، وسرعتها 13.5 عقدة، أما "إسكندرية7 " فبلغت قوة شدها 40 طنا، وقوة الماكينة 1370 كيلووات، وسرعتها 12 عقدة، والقاطرتين بهما منظومة مكافحة حريق تعمل بالماء والفوم والسائل الرغوى، ومجهزتان بأحدث النظم الإلكترونية والملاحية .

وأوضح عطية، أن الهيئة شرعت منذ عدة سنوات فى بناء ثمانى قاطرات تم استلام اثنتين منهم وجارى استلام قاطرتين جديدتين، مؤكدًا أن الهدف من بناء هذه القاطرات تقديم خدمات ومساعدات أفضل للسفن لتقليل مدة بقاء السفينة فى الميناء، ورفع معدلات الشحن والتفريغ للارتقاء بمستوى الآداء .