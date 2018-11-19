إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزى البلينا وطهطا فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا وطهطا، تمكنا من إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والرى والآثار.

ومن جانبه قال عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن الإزالة بمساحة 12 قيراط بناحية منشأة برديس، وجارى المتابعة لإستكمال الإزالات، بتأمين من قوات أمن سوهاج، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم إزالة 10 حالات على الأراضى الزراعية بمركز طهطا .