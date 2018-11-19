إختفاء طالب بالمرحلة الإعدادية فى ظروف غامضة بـ «أبو زعبل»

اختفى طالب بالصف الثالث الإعدادى يدعى "يحيى علاء طنطاوى" عن منزله منذ يوم الجمعه الماضى، وحتى الآن لم يتم العثور عليه .
وقال عم الطالب المختفى ويدعى "محمد طنطاوى" محامى، أن نجل أخيه خرج من منزل أسرته متجها لمسجد "الشيخ فياض" بأبو زعبل لأداء صلاة الجمعة، مضيفا: أنه كان يرتدى بنطلون جينس كحلى وجاكت نفس اللون، وانتظرنا عودته بعد صلاة الجمعه إلى المنزل، إلا أنه أختفى .
وأضاف، توجهنا لمركز شرطة الخانكة لتحرير محضر بإختفائه حمل رقم 10323 إدارى مركز الخانكة لسنة 2018 .
وناشدت أسرة الطالب المتغيب، اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية واللواء علاء فاروق مدير مباحث المديرية، بتكثيف الجهود والبحث عن نجلهم المتغيب، نظرا لحالة والده ووالدته.
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