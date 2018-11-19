إختفاء طالب بالمرحلة الإعدادية فى ظروف غامضة بـ «أبو زعبل»

القليوبية - نيفين طه

اختفى طالب بالصف الثالث الإعدادى يدعى "يحيى علاء طنطاوى" عن منزله منذ يوم الجمعه الماضى، وحتى الآن لم يتم العثور عليه .

وقال عم الطالب المختفى ويدعى "محمد طنطاوى" محامى، أن نجل أخيه خرج من منزل أسرته متجها لمسجد "الشيخ فياض" بأبو زعبل لأداء صلاة الجمعة، مضيفا: أنه كان يرتدى بنطلون جينس كحلى وجاكت نفس اللون، وانتظرنا عودته بعد صلاة الجمعه إلى المنزل، إلا أنه أختفى .

وأضاف، توجهنا لمركز شرطة الخانكة لتحرير محضر بإختفائه حمل رقم 10323 إدارى مركز الخانكة لسنة 2018 .

وناشدت أسرة الطالب المتغيب، اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية واللواء علاء فاروق مدير مباحث المديرية، بتكثيف الجهود والبحث عن نجلهم المتغيب، نظرا لحالة والده ووالدته.