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إختفاء طالب بالمرحلة الإعدادية فى ظروف غامضة بـ «أبو زعبل»

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:04 ص
إختفاء طالب بالمرحلة الإعدادية فى ظروف غامضة بـ «أبو زعبل» الطالب يحيى المختفى
القليوبية - نيفين طه
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اختفى طالب بالصف الثالث الإعدادى يدعى "يحيى علاء طنطاوى" عن منزله منذ يوم الجمعه الماضى، وحتى الآن لم يتم العثور عليه .

وقال عم الطالب المختفى ويدعى "محمد طنطاوى" محامى، أن نجل أخيه خرج من منزل أسرته متجها لمسجد "الشيخ فياض" بأبو زعبل لأداء صلاة الجمعة، مضيفا: أنه كان يرتدى بنطلون جينس كحلى وجاكت نفس اللون، وانتظرنا عودته بعد صلاة الجمعه إلى المنزل، إلا أنه أختفى .

وأضاف، توجهنا لمركز شرطة الخانكة لتحرير محضر بإختفائه حمل رقم 10323 إدارى مركز الخانكة لسنة 2018 .

وناشدت أسرة الطالب المتغيب، اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية واللواء علاء فاروق مدير مباحث المديرية، بتكثيف الجهود والبحث عن نجلهم المتغيب، نظرا لحالة والده ووالدته.

 

 

 


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