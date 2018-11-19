إجلاء الآلاف فى جواتيمالا بعد تجدد ثورة بركان فويجو

رويترز

قال مركز كونريد الوطنى لمواجهة الكوارث فى جواتيمالا إن السلطات أجلت ما يقرب من 4000 شخص اليوم الاثنين من المناطق المحيطة ببركان فويجو الذى تجددت ثورته بقوة الليلة الماضية.

وقال مسؤولو المركز للصحفيين إن البركان أطلق حمما خطيرة وسحبا من الرماد والغاز فى ساعة مبكرة من صباح اليوم وإنه جرى إيواء ما يزيد على ألفى شخص حتى الآن. ولم ترد حتى الآن أى تقارير عن وقوع مصابين.

لكن خوان بابلو أوليفا مدير المعهد الوطنى للزلازل والبراكين والأرصاد الجوية قال إن البركان ربما يبعث بمزيد من الرماد والحمم البركانية.

وأسفر ثوران بركان فويجو فى يونيو الماضى عن مقتل ما يزيد على 190 شخصا.

وهذه هى الثورة الخامسة خلال العام الحالى لهذا البركان الذى تقع فوهته على ارتفاع 3763 مترا وهو أحد أكثر البراكين نشاطا فى أمريكا الوسطى. ويقع البركان على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبى جواتيمالا سيتي.