video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أول اجتماعات لجنة دراسة "البحوث السريرية" مطلع ديسمبر.. ودعوة شخصيات علمية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:30 ص
أول اجتماعات لجنة دراسة "البحوث السريرية" مطلع ديسمبر.. ودعوة شخصيات علمية السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
إضافة تعليق

قال السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إنه سيدعو اللجنة الخاصة التى وافق البرلمان على تشكيلها لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميًا بـ"البحوث السريرية"، فى ضوء المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، مطلع الشهر القادم، بعد انتهاء الجلسات العامة للمجلس المحددة 25 نوفمبر، وذلك لتحديد برنامج عملها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تحديد الشخصيات العامة التى سيتم دعوتها فى جلسات الحوار المجتمعي.

وأضاف الشريف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عقد جلسات استماع حول المواد الـ15 التى شهدت اعتراضًا من رئيس الجمهورية، يدعى إليها كل الشخصيات العلمية والباحثين والأطباء من التخصصات محل الارتباط بمواد مشروع القانون، للاستماع إلى وجه نظرهم حول المواد مادة مادة.

وتابع وكيل أول مجلس النواب، أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة فى أعقاب جلسات الاستماع لصياغة المقترحات حول الـ(15) مادة من مشروع القانون، ومن ثم إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لضبط الصياغات النهائية قبل تسليم التقرير إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، تمهيدًا لعرضها بالجلسة العامة للبرلمان.

جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم فى عضويتها كلاً من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هانى أباظة، والنابة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل.


إضافة تعليق

اخر الاخبار

اخبار السياسة

اخبار البرلمان

مجلس النواب

التجارب السريرية

رئيس الجمهورية

وكيل البرلمان

السيد الشريف




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة