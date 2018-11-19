video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يؤكد ثقته الكاملة فى الإرادة الصلبة للشعب الفلسطيني

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:04 م
أبو الغيط يؤكد ثقته الكاملة فى الإرادة الصلبة للشعب الفلسطيني أبو الغيط مع رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق
 
استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.
 
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن المسؤول الفلسطيني أعرب عن تقديره للاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية على وجه العموم وملف الأسرى على وجه الخصوص لدى الأمين العام والجامعة العربية، مستعرضاً الأوضاع القانونية والمعيشية الحالية للأسرى الفلسطينيين في السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات المستمرة والمتصاعدة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحقهم ، وطرح قانون مؤخرا لإعدام الأسرى  ،وقانون منع الزيارات وخصم مخصصات الأسرى من أموال السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يمثل في مجمله خرقاً صريحاً لاتفاقية جنيف الرابعة ولقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ،وقدم المسؤول الفلسطيني شرحاً وافياً في هذا الخصوص للجهود السياسية والقانونية والإعلامية التي تبذلها السلطات الفلسطينية من أجل تعريف المجتمع الدولي بهذه الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها.
 
وأوضح عفيفي ، أن الأمين العام أكد من جانبه مدى الأولوية الكبيرة التي يوليها شخصياً والجامعة العربية بشكل عام لملف الأسرى باعتباره من أهم ملفات القضية الفلسطينية، خاصة في ظل المعاناة الكبيرة التي يواجههها الأسرى في سجون الاحتلال وعلى مدى سنوات طويلة وصلت إلى عقود بالنسبة لبعضهم، إضافة إلى تصاعد وتنوع الانتهاكات الفجة التي تتواتر المعلومات حول قيام السلطات الإسرائيلية بارتكابها بحقهم، مؤكداً في ذات الوقت ثقته الكاملة في أن استمرار هذه الانتهاكات لن يفت في عضد أبناء الشعب الفلسطيني أو يكسر إرادتهم الصلبة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ، وتحقيق هدف قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد الأمين العام  ، أن الجامعة العربية لن تألو جهداً في مساندة التحركات الفلسطينية الرامية لفضح هذه الممارسات الإسرائيلية أمام العالم ومحاسبة مرتكبيها على ما اقترفوه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى الاتصالات الوثيقة القائمة في هذا الصدد مع السلطة الفلسطينية والتحركات التي تقوم بها المجموعة العربية في الأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف وفي العواصم العالمية الكبرى مع الدول الفاعلة والمجموعات السياسية والإقليمية من أجل العمل على وقف هذه الممارسات وإدانتها وضمان عدم تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس هيئة شؤون الأسرى يطلع أبو الغيط على أوضاع الفلسطينيين بسجون الاحتلال

أبو الغيط: الأمن الغذائى قضية وجود بالنسبة للعالم العربى

الجامعة العربية

ابو الغيط

فلسطين

اسرائيل

الاسرى الفلسطينيون




لا تفوتك
السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة