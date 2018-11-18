9 فائزات بمسابقة القرآن الكريم لـ"رعاية طلاب المدن الجامعية "

المنيا- فريق المحافظات

نظمت إدارة رعاية طلاب المدن الجامعية طالبات تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، مسابقة ثقافية فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم بين طالبات المدينة الجامعية داخل وخارج الحرم الجامعي، لثلاث مستويات من الحفظ؛ المستوى الأول حفظة القرآن كاملا، والثانى لحفظة نصف القرآن، والثالث لحفظة خمسة أجزاء منه.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز 9 طالبات فى المستويات الثلاثة؛ فى المستوى الأول فازت الطالبات؛ آية سامى عبد الله بكلية التربية بالمركز الأول، وهبة جمال بكلية التربية بالمركز الثانى، وصفية علاء بالمركز الثالث، وفى المستوى الثانى، فازت الطالبة إسلام أشرف بكلية التربية بالمركز الأول، وخلود عبد الله بكلية التربية بالمركز الثاني، وهند مصباح بالمركز الثالث بكلية التربية.

وفى المستوى الثالث حصلت الطالبة إسراء عيد عبد التواب بكلية التربية للطفولة المبكرة على المركز الأول، وآيات عمر أحمد بكلية التربية للطفولة المبكرة على المركز الثاني، وفرحة عماد عبد اللاه بكلية التربية على المركز الثالث.

وتجدر الإشارة إلى أنه قام بتنسيق المسابقة والإشراف عليها الدكتورة هناء عبد الحميد منسق عام الأنشطة الطلابية لرعاية المدن الجامعية طالبات، والدكتورة سمية محروس مدير عام المدن الجامعية، وهايلايت عابد مديرة مدينة الطالبات، وهناء على مدبر رعاية الطالبات بالمدينة ، وسماح محروس، وإحسان محمد، وعواطف عبد الرحمن المشرفين بالإدارة.

كما قام بتحكيم المسابقة، الدكتور وليد مشهور عبد التواب، مدرس الفقه الإسلامى وأصوله بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا، والشيخ أحمد خلف المقريء بهيئة أوقاف المنيا.