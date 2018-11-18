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الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:06 ص
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330 مليون جنيه لتوصيل الصرف الصحى لـ6 قرى بأسيوط

الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:00 ص
330 مليون جنيه لتوصيل الصرف الصحى لـ6 قرى بأسيوط اعمال شبكة صرف صحى
كتب عبد الحليم سالم
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قال عاطف بربرى العضو المنتدب لشركة النصر العامة للمقاولات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم رفع قيمه إسناد أعمال مشروع صرف صحى من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى شركة النصر العامة للمقاولات حسن محمد علام لعدد 6 قرى بمحافظة أسيوط.

وأضاف بربرى لـ"اليوم السابع" أنه سيتم العمل بقرى أولاد إبراهيم وقرية المطيعة وقريه أولاد على وقرية قرقارص وقرية الشغبة والنمايسة، بقيمة 330 مليون جنيه.

وأضاف بربرى أن المهندس محمود كامل مدير فرع الشركة بأسيوط يتابع تنفيذ المشروعات التى سبق إسنادها والمشروعات الجديدة لتنفيذها فى وقتها.


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