3 عوامل وراء زيادة إيرادات "المصرية للاتصالات" أبرزها ارتفاع مشتركى الإنترنت

كتبت هبة السيد

حققت الشركة المصرية للاتصالات، ارتفاعا فى إيراداتها بنسبة 64% نتيجة 3 عوامل وهى أولا، زيادة إيرادات وحدة أعمال عملاء وشبكات دوليين بمعدل 4.6 مرة، مدعومة بزيادة الإيرادات الناتجة عن حق استخدام دوائر بنظام IRU (من واقع شراكاتها مع ايرتل) التي بلغت 90 مليون دولار.

ثانيا، زيادة إيرادات وحدة أعمال المسكن والاتصالات الشخصية بنسبة 47% على أساس سنوي لتساهم بنسبة 29% في إجمالي الإيرادات، ثالثا، زيادة إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات بنسبة 114.3% لتساهم بنسبة 16% في إجمالي الإيرادات.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إيرادات بلغت 7.23 مليار جنيه في الربع الثالث 2018، مقارنة مع 4.39 مليار جنيه في الربع الثالث 2017، و5.34 مليار جنيه في الربع الثاني من 2018، لترتفع بذلك 64.8% على أساس سنوي، 35.4% على أساس ربعي.

وبحسب بنك الاستثمار فاروس، فإن النمو القوي في إيرادات الشركة المصرية للاتصالات عوض جزئيًا زيادة المصروفات التشغيلية وتكاليف التمويل على أساس سنوي، فضلا عن زيادة التكاليف على أساس ربعي.

وسجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 1.45 مليار جنيه في الربع الثالث، مقارنة مع 963 مليون جنيه في الربع الثالث 2017، و1.29 مليار في الربع الثاني 2018، لتحقق بذلك زيادة نسبتها 50.4% على أساس سنوي و12.7% على أساس ربعي، وبلغ هامش صافي الأرباح 20% في الربع الثالث 2018 مقارنة مع 22% في الربع الثالث 2017، و24% في الربع الثاني 2018، لينخفض بذلك 1.9 نقطة مئوية سنويًا و4 نقاط مئوية ربعيًا.

وسجلت إيرادات وحدة أعمال المسكن والاتصالات الشخصية زيادة نسبتها 47% على أساس سنوى، بدعم من نمو نسبته 46.2% سنويًا في إيرادات خدمات الإنترنت، مع ارتفاع نسبة المشتركين إلى 30.2%، نظرًا إلى حقيقة أن معدل اختراق خدمات ADSL مايزال أسفل 10%.

وساهمت مينا للكابلات في إيرادات وحدة أعمال عملاء وشبكات دوليين بقيمة مالية قدرها 1.6 مليار جنيه (90 مليون دولار) مقابل عقد بيع مبرم مع شركة ايرتل، وبلغت إيرادات هذه الوحدة 2.1 مليار جنيه في الربع الثالث، مقارنة مع 375 مليون جنيه في الربع الثالث 2017، بارتفاع نسبته 4.6 مرة سنويًا و2.8 ربعيًا.

وعملت الشركة على جذب مزيد من المشتركين في الربع الثالث عبر قطاعات أعمالها كافة، حيث ارتفع عدد المشتركين في خدمة الخط الأرضي بنسبة 11.5% سنويًا و3% ربعيًا، كما سجل عدد المشتركين في خدمة الانترنت المنزلي نموًا إيجابيًا بنسبة 30.2% سنويًا و7.3% ربعيًا، أما عدد المشتركين في خدمات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات، فشهد زيادة 16.1% سنويًا و1.7% ربعيًا، وارتفع عدد المشتركين في خدمات المحمول 9.2 مرة سنويًا و40% ربعيًا.

واصل مشغل خدمات المحمول WE زيادة مساهمة إيراداته في إجمالي إيرادات المصرية خلال الربع الثالث بواقع نسبة مئوية أحادية مرتفعة، على الرغم من زيادة قاعدة العملاء، ما تزال المنافسة السوقية الشديدة تحديًا في طريق الشركة، وتوقع فاروس، أن الشركة سترفع قاعدة عملائها تدريجيًا من خلال طرح مجموعة متكاملة من العروض والأسعار الجذابة، واضعة في، الاعتبار زيادة النفقات المترتب على ذلك.