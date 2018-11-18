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وفاة شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث إنقلاب دراجة نارية فى إحدى الترع بقنا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:02 ص
وفاة شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث إنقلاب دراجة نارية فى إحدى الترع بقنا جثه - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين فى حادث إنقلاب دراجة بخارية داخل إحدى الترع بقرية السماينة باتجاه الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة قنا، وتم نقل المصابين للمستشفى والمتوفى للمشرحة.

وكان اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الوقف بمصرع «مصطفى.ا. ع»، 20 عاما، بعد إنقلاب دراجته النارية داخل إحدى الترع بقرية السماينة التابعة لمركز الوقف، وإصابة "محمد.ا.ج" 31عامآ ، و"احمد.ب .ر" 23عامآ.

وقال مصدر طبي، إن الشاب توفى قبل وصوله إلى مستشفى الوقف وتم نقل جثته لمشرحة المستشفى.

 


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