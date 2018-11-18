وزير الشباب يتفقد مركزى شباب قرية القمانة وأولاد نجم بنجع حمادي

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان يرافقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مركز شباب القمانة، ومركز شباب أولاد نجم بنجع حمادى بمحافظة قنا خلال الزيارة التفقدية التى بدأها وزير الشباب والرياضة لمحافظة قنا.

ووجه الوزير بسرعة تنفيذ قرار إزالة المبنى الإدارى بمركز شباب القمانة، وإنشاء ملعب كرة قدم بالمركز فى أقرب وقت ليصبح متنفساً رياضياً لشباب ومواطنى قرية القمانة.

كما استمع الوزير لمتطلبات أعضاء مركز شباب أولاد نجم بنجع حمادى والتى جاء أهمها فى استكمال إنشاء ملعب كرة القدم القانونى بالمركز.

وفى هذا السياق، أكد الوزير القيام خلال الفترة المقبلة بدراسة المقايسة الخاصة باستكمال إنشاء ملعب كرة القدم بالمركز، والبدء فى استئناف العمل به حتى يستفيد منه أبناء قرية اولاد نجم بهجورة.