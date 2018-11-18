وزير الدفاع يتفقد المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء

كتب زكى القاضى

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء الذي أنشأ على أرض جمهورية مصر العربية بناء على توصيات مؤتمر وزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء الذي عقد في مارس 2016 بشرم الشيخ .

واستمع القائد العام إلى شرح تفصيلى تضمن مكونات المركز الذي أقامته القوات المسلحة فى فترة زمنية قياسية على مساحة 61900 متر مربع ، وتم تزويده بكافة التجهيزات السمعية والبصرية وأحدث الحواسب الآلية بما يحقق تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء فى القضايا محل الإهتمام المشترك وفى مقدمتها التصدى للإرهاب وتعزيز العلاقات الأمنية والإقتصادية والسياسية .

وأكد الفريق أول محمد زكى على حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعم مصر للدول الأعضاء فى تجمع الساحل والصحراء فى إطار تعزيز الشراكة والتعاون المستمر لمكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة .

وقام القائد العام بالمرور على مبنى المركز الذي يتكون من أربع طوابق تضم أماكن للخدمات وانتظار السيارات وغرف للمكاتب وقاعة مؤتمرات تسع 200 فرد وقاعة إجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة وغرفه عمليات لإدارة الأزمات ومركزى صحفي ومكتبه تخصصيه مشيداً بالإمكانيات الحديثة التى يتضمنها المركز بما يساهم فى دعم آفاق التعاون مع دول تجمع الساحل والصحراء .

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة .