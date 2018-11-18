video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الدفاع يتفقد المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:15 م
وزير الدفاع يتفقد المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء وزير الدفاع يتفقد المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق
تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء الذي أنشأ على أرض جمهورية مصر العربية بناء على توصيات مؤتمر وزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء الذي عقد في مارس 2016 بشرم الشيخ .
 
واستمع القائد العام إلى شرح تفصيلى تضمن مكونات المركز الذي أقامته القوات المسلحة فى فترة زمنية قياسية على مساحة 61900 متر مربع ، وتم تزويده بكافة التجهيزات السمعية والبصرية وأحدث الحواسب الآلية بما يحقق تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء فى القضايا محل الإهتمام المشترك وفى مقدمتها التصدى للإرهاب وتعزيز العلاقات الأمنية والإقتصادية والسياسية .
 
وأكد الفريق أول محمد زكى على حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعم مصر للدول الأعضاء فى تجمع الساحل والصحراء فى إطار تعزيز الشراكة والتعاون المستمر لمكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة .
 
وقام القائد العام بالمرور على مبنى المركز الذي يتكون من أربع طوابق تضم أماكن للخدمات وانتظار السيارات وغرف للمكاتب وقاعة مؤتمرات تسع 200 فرد وقاعة إجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة وغرفه عمليات لإدارة الأزمات ومركزى صحفي ومكتبه تخصصيه مشيداً بالإمكانيات الحديثة التى يتضمنها المركز بما يساهم فى دعم آفاق التعاون مع دول تجمع الساحل والصحراء .
 
حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة .
 
وزير الدفاع يتفقد المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء
وزير الدفاع يتفقد المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدفاع يلتقى وزير الدولة لشئون الرئاسة ووزير الدفاع الوطنى لجمهورية غينيا

القوات المسلحة

محمد زكى

وزير الدفاع

الساحل والصحراء




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة