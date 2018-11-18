وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوى

بعث محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف، جاء بها "بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة سائلين المولى جلت قدرته أن يُكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد".

وأضاف "إننا نستوحى من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام والتعايش والإخاء، ونستلهم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والإعتدال، تلك التعاليم والقيم التى تُعلن للعالم براءة الإسلام من التطرف والغدر وإزهاق أرواح الأبرياء، سيادة الرئيس.. لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة.. فبادلتك الأمة المصرية حباً ووفاءً، ونحن فى هيئة الشرطة على عهدنا نمضى بقيادتكم بعزيمة لا تلين لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء وليحصد الشعب المصرى العظيم بشائر الإزدهار والرخاء، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتورعلى عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جاء بها "يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف راجياً من المولى عز وجل لشخصكم العزيز التوفيق والسداد ولمسيرة سيادتكم المعطاءة ولمنظومة التشريع المصرى المزيد من التقدم والإرتقاء، إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى التى نستلهم منها قيم العطاء والتضحية والفداء التى علمنا إياها صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم حين سعى لتأسيس دولة الإسلام على ركائز الحق والعدل والمساواة، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن فى دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جاء بها "بمناسبة إشراقة المولد النبوى الشريف يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد.. إن إحتفالنا بتلك الذكرى الغراء بما تُجسده مسيرة صاحبها عليه الصلاة والسلام، من دروس عظيمة نستلهم منها الإرادة القوية لإستكمال مسيرة التنمية والبناء، ليدفعنا نحو المزيد من التضحية والعطاء لبلوغ مصرنا مدارج التقدم والعلياء، حفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب "شيخ الأزهر"، جاء بها "يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى،ونحن نحتفل بمولد سيد الخلق -صلى الله عليه وسلم - المرجو شفاعته يوم لا أحد فى موقف الحشر يدرى أين مثواه، نتوجه للمولى جلت قدرته أن يبارك جهودكم السديدة فى نشر صحيح الدين الحنيف، وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات، وكل عام وسيادتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جاء بها "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأسمى الأمنيات بمناسبة الإحتفال بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى عز وجل بأن يعيد علينا هذه المناسبة العطرة، وعلى مصرنا العزيزة وأمتنا العربية والإسلامية باليمن والتقدم والإزدهار، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أول محمد ذكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاء فيها "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط، وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمنيات، ونحن نتشرف بتلاحم فريد مع القوات المسلحة الأبية عرين الأبطال ومهد التضحيات فى الزود عن أمن الوطن والمواطنين دعماً لمسيرة التنمية والبناء، نستقبل نفحات هذه الذكرى العطرة التى تُرسخ فى نفوسنا قيم العطاء والتضحية والفداء لترتقى راية مصرنا دائماً فى العلياء، حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه.. وعاشت مصر عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة الفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" جاء فيها "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمنيات.. ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستقى منها المعانى والدلالات لتكون لنا دافعاً للمزيد من البذل والعطاء لرفعة مسيرة الوطن فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء، لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة ولتبقى أبد الدهر درعاً وسيفاً للوطن.. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين جاء فيها "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين، يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة المولد النبوى الشريف، إننا نستقبل هذه الذكرى العطرة ونستلهم من صاحبها، المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة المعانى والدلالات، وكيف قدم لنا القدوة فى العطاء والتضحية والفداء، من أجل ترسيخ ركائز دولة الحق والعدل والمساواة، ولإعلاء رايتها خفاقة تهدى البشرية جمعاء لقيم الإعتدال والوسطية والنماء.. وكل عام وأنتم جميعاً بخير.