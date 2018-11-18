وزير الخارجية التركى يرى دعم أمريكا للأكراد خطأ كبير

رويترز

قال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو إن دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية "خطأ كبير" وأضاف أن القضية تسببت فى توتر فى العلاقات بين البلدين الحليفين فى حلف شمال الأطلسى.

وأثار دعم واشنطن للوحدات حنق أنقرة التى تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستانى المحظور الذى حمل السلاح على الأراضى التركية على مدى عقود.

وشهدت العلاقات الأمريكية التركية توترا بسبب عدد من القضايا بما فيها السياسة الأمريكية فى سوريا وقضية قس أمريكى احتجز فى تركيا ومطالب أنقرة بتسليم فتح الله جولن وهو رجل دين مقيم فى الولايات المتحدة تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب فى 2016.

وقال جاويش أوغلو خلال زيارة رسمية للولايات المتحدة إن التوتر بين أنقرة وواشنطن يرجع إلى دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب وقضية جولن.

وأضاف "اعتبار التعاون ضروريا على الرغم من معرفة أن (الوحدات) هى نفس المنظمة (حزب العمال الكردستانى) هو فعلا خطأ كبير" مشيرا إلى أنه سيناقش العلاقات الثنائية مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن وزير الدفاع التركى خلوصى أكار قال اليوم الأحد إنه أبلغ رئيس الأركان الأمريكى جوزيف دانفورد بأن تركيا تتوقع من الولايات المتحدة وقف دعمها لوحدات حماية الشعب فى أسرع وقت ممكن.