وزير البترول: لا نية للتعديل فى هيكل الثروة المعدنية وتعديل القانون لجذب استثمارات

كتب أحمد أبو حجر

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن تعديلات قانون الثروة المعدنية التى سيتم طرحها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تهدف لجذب استثمارات ومستثمرين جدد لقطاع التعدين.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر الوزارة للإعلان عن استضافة مصر الدورة الـ15 للمؤتمر العربى الدولى للثروة المعدنية، خلال الفترة من 26-28 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى أن شركة وود ماكينزى الاستشارى العالمى التى تعاقدت معها وزارة البترول للنهوض بقطاع التعدين انتهت من تقديم الدراسة الاستشارية.



وتابع أن بنود قانون التعدين 198 لسنة 2018 طاردة للمستثمرين وغير مشجعة لهم لضخ استثماراتهم فى قطاع التعدين المصرى، مشددًا على أنه لا يوجد هدف لتعديل أو تغيير فى كيان هيئة الثروة المعدنية، لأنه كيان أصيل.

وعن تعديلات القانون شدد المهندس طارق الملا وزير البترول على أن مصر لديها مرونة مفتوحة للتعامل مع كل الأنظمة بما يشجع الاستثمار فى هذا القطاع، وعن مزايدة الذهب الأخيرة قال الوزير إن هناك تأخيرا فى استكمال الأوراق الخاصة بالمزايدة.