وزير الآثار: متحف التحرير لن يغلق بعد افتتاح "الكبير" بميدان الرماية

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إن معدلات الكشف الأثرى بمصر خلال العامين الماضيين لفتت انتباه العالم كافة، مشيراً إلى أن متحف مصر بالتحرير سيستقبل الكثير من الاكتشافات الجديدة إلى جانب المقتنيات المستردة من الخارج، وتابع:"الحمد الله وأمسك الخشب ".

وأضاف "عنانى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، أن4500 قطعة أثرية من مقتنيات توت عنخ آمون تم نقلها إلى المتحف المصرى الكبير، لافتاً إلى أنه سيتم عرض بعض المقتنيات الأخرى بمتحف التحرير ولن يتم إغلاقه بعد افتتاح المتحف الكبير كما يعتقد البعض، وتابع:" متحف التحرير سيتنفس بعض الهواء وسنعيد عرض قطع أثرية جديدة ونفرد مساحة لأخرى لم تأخذ "، مشدداً على أن هذا المتحف يحتوى على كنوز أثرية رائعة.