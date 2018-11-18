وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إن هناك عوائد كبرى تحصل عليها الدولة المصرية من خلال عرض التحف الأثرية فى الخارج، موضحاً أن قطع توت عنخ آمون التى ذهبت إلى معرض لوس أنجلوس بأمريكا حققت دعاية ضخمة لمصر، لافتاً إلى أن القيمة التأمينية بلغت 864 مليون دولار، وتابع:" أى أنها تزيد عن 15 مليار جنيه".

وأضاف "عنانى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، أن الدولة المصرية لها اشتراطات خاصة تفرضها على الدول التى تريد استضافة القطع الأثرية الفرعونية لعمل بعض المؤتمرات لديها، وتابع:"نشترط خطوط شحن معينة وعلى خطوط مصر للطيران أن وجد".

وتابع:"والإعلانات التى تعمل عليها الدولة المضيفة للمقتنيات الأثرية هى فى حد ذاتها دعاية وإعلانات مباشرة للسياحة المصرية، وتابع:"الدولة المضيفة تدعو أكبر الشخصيات السياسية والثقافية والفنية لديها خلال افتتاح أى مؤتمر لهذه المقتنيات".

ولفت وزير الآثار إلى أنه عرضت عليه مبالغ طائلة من أجل عرض القناع الذهبى لتوت عنخ آمون،ولكنه رفض، موضحاً أنه يريد جعل هذا القناع أيقونة بالمتحف المصرى الكبير يأتى إليه الناس من كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه اشترط موافقة مجلس الوزراء شرط على خروج الآثار المصرية للمعارض بعدما كان الأمر قاصرا على الوزير فقط.