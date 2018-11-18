وزير إسرائيلى: وزارة الدفاع لن تخرج من تحت عباءة حزب الليكود

كتب- هاشم الفخرانى

قال يسرائيل كيتس وزير المواصلات وشئون الاستخبارات بالحكومة الإسرائيلية إن حقيبة وزارة الدفاع لن تخرج من تحت عباءة حزب الليكود.

وقال "كيتس" أحد صقور الحزب الذى يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن "نتنياهو" يجرى اتصالات ومشاورات من أجل الحفاظ على الائتلاف الحكومى فى إسرائيل وعدم انهياره مما يترتب عليه الدعوة لانتخابات مبكرة.

وأكد "كيتس" على أن وزارة الدفاع التى يشغلها مؤقتاً حاليا "نتنياهو" بعد استقالة افيجدور ليبرمان لن يشغلها أحد غير شخصية ليكودية لكونه أكبر كتلة حزبية داخل الكنيست.

وحذر "كيتس" من أن الدعوة لانتخابات مبكرة يعنى صعود معسكر اليسار، مما يعيد ما حدث فى حكومة 1992 التى ترأسها اسحاق رابين وما تبعها من إبرام اتفاق أوسلوا مع الفلسطينين واقامة السلطة الوطنية الفلسطينية.