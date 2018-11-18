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وزيرة الهجرة: عودة جثمان الصيدلى المصرى المقتول بالسعودية خلال 3 أيام

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:03 ص
وزيرة الهجرة: عودة جثمان الصيدلى المصرى المقتول بالسعودية خلال 3 أيام نبيلة مكرم
كتب محسن البديوى
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أكد السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على ضرورة الحفاظ على كرامة المصريين فى الخارج، بالإضافة لأهمية الاستفادة من القيادات المصرية في الخارج.

وقالت "مكرم"، خلال تصريحات تليفزيونية، أنها توجهت لتقديم واجب العزاء لأسرة الصيدلى المصرى المقتول فى السعودية فى بيته، لافتة إلى أنها تواصلت مع سفيرنا فى السعودية لمتابعة عودة الجثمان والحصول على كافة حقوق المتوفى.

وأوضحت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، أن جثمان الصيدلى المصرى سيصل في غضون 3 أيام إلى مصر، مؤكدا أن أسرة المتوفى أهم ما يشغلهم الآن هو عودة الجثمان ودفنه فى أرض الوطن.

وعن الخلاف مع النائبة الكويتية، عقبت وزيرة الهجرة، قائلة: "تم إسدال الستار على هذه القضية".


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