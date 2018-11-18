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والد تلميذ يتهم مدرسة برشيد بضرب نجله لعدم كتابة الواجب فى البحيرة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:39 ص
والد تلميذ يتهم مدرسة برشيد بضرب نجله لعدم كتابة الواجب فى البحيرة مدرسة
البحيرة - ناصر جودة
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تقدم ولى أمر تلميذ فى مدرسة رشيد الابتدائية ببلاغ ضد معلمة بالمدرسة يتهمها بضرب نجله وإحداث كدمه بالذراع الأيسر لعدم أدائه واجباته الدراسية.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة رشيد من ع س غ 30 سنة سائق ومقيم بمدينة رشيد بقيام "ح خ ا" مُدرسة اللغة الإنجليزية فى مدرسة رشيد الابتدائية ومقيمه بذات العنوان بالتعدى بالضرب بعصا على نجله محمد 7 سنوات التلميذ بالصف الثانى الابتدائى وإحداث كدمه بالذراع الأيسر. وذلك أثناء تواجده فى المدرسة بدعوى عدم أدائه واجباته الدراسية.

وقال والد الطفل أنه تأخر فى تقديم البلاغ نظرا لإصابة نجله بنزيف فى المخ وعلاجه فى المستشفى الجامعى بالإسكندرية حتى خروجه وبتوقيع الكشف الطبى على الطفل المذكور ورد تقرير المستشفى يتضمن إصابته المُشار إليها.

 


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