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هيئة الطاقة الذرية تنظم المؤتمر العربى الـ 14 للاستخدامات السلمية فى شرم الشيخ

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:34 ص
هيئة الطاقة الذرية تنظم المؤتمر العربى الـ 14 للاستخدامات السلمية فى شرم الشيخ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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تنظم الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية المؤتمر العربى الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فى الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر 2018 بفندق شيراتون بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
 
ويناقش المؤتمر العديد من البحوث العلمية المتخصصة فى العلوم النووية المقدمة من الباحثين بالدول العربية في كافة المجالات الزراعية والصناعية والبيئية والطب النووى وغيرها، التى تؤكد دور الطاقة الذرية فى خدمة المجتمعات العربية فى المجال السلمى ويدفع عجلة التنمية لخدمة أبناء المنطقة العربية.
 
 

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