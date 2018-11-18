video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب الصيادلة يزور أسرة الصيدلى المتوفى بالسعودية ويقدم واجب العزاء

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:33 م
نقيب الصيادلة يزور أسرة الصيدلى المتوفى بالسعودية ويقدم واجب العزاء الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
زار الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، والدكتور محمد الزغبى، والدكتور محمد المهدي والدكتور أشرف المكاوى عضوا مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، أسرة الصيدلى المصرى أحمد طه، الذى قتل غدرا أثناء عمله بصيدليات النهدى، بحى الصفا في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، بسبع طعنات فى الصدر.
 
وقدم نقيب الصيادلة واجب العزاء لأسرة الصيدلى وتحدث مع أهل الصيدلى الذين طالبوه بالقصاص وسرعة وصول الجثمان وانهاء كافة مستحقاته ومتعلقاته، ومتابعة سير التحقيقات.
 
وقال نقيب الصيادلة، في بيان، إنه يتابع بنفسه إجراءات القضية ولن يرضى بغير القصاص العادل لدماء الشهيد.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الهجرة: عودة جثمان الصيدلى المصرى المقتول بالسعودية خلال 3 أيام

صور.. وزير القوى العاملة: حادث الاعتداء على الصيدلى بالسعودية فردى ممكن يحدث بأى دولة

وزيرة الهجرة تؤكد صرف مستحقات الصيدلى ضحية حادث السعودية بالكامل

نقيب الصيادلة

الصيادلة

السعودية




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة