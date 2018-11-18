نقيب الصيادلة يزور أسرة الصيدلى المتوفى بالسعودية ويقدم واجب العزاء

كتبت آية دعبس

زار الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، والدكتور محمد الزغبى، والدكتور محمد المهدي والدكتور أشرف المكاوى عضوا مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، أسرة الصيدلى المصرى أحمد طه، الذى قتل غدرا أثناء عمله بصيدليات النهدى، بحى الصفا في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، بسبع طعنات فى الصدر.

وقدم نقيب الصيادلة واجب العزاء لأسرة الصيدلى وتحدث مع أهل الصيدلى الذين طالبوه بالقصاص وسرعة وصول الجثمان وانهاء كافة مستحقاته ومتعلقاته، ومتابعة سير التحقيقات.

وقال نقيب الصيادلة، في بيان، إنه يتابع بنفسه إجراءات القضية ولن يرضى بغير القصاص العادل لدماء الشهيد.