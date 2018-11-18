video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ندوة طبية بإعلام بنها للقضاء على فيروس سى.. اليوم

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:00 ص
ندوة طبية بإعلام بنها للقضاء على فيروس سى.. اليوم جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه
إضافة تعليق

ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية، ندوة تثقيفية حول انجازات وتحديات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، أنه لم يعد أمامنا سوى 14 يوما وتنتهى الحملة القومية للقضاء على فيروس سى بمحافظة القليوبية فى 30 نوفمبر الجارى، وستناقش الندوة التثقيفية غدا بمشاركة شباب الجامعة ما تم تحقيقه من انجاز واهم التحديات التى تواجهنا خلال الأسبوعين القادمين، حيث تم إجراء الكشف والتحليل لـ 2 مليون بنسبة 75 % من المستهدف وما زال أمامنا 900 ألف مستهدفين فى تلك الحملة القومية لم يتم إجراء التحليل لهم.

وأضاف، أن مركز النيل للإعلام ينسق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية من أجل سرعة إنجاز المهمة لتحقيق المستهدف لأن الفرصة مازالت قائمة لإقناع المواطنين بضرورة الاطمئنان على صحتهم وحماية الوطن من هذا الفيروس اللعين الذى دمر كبد المصريين.

ويشارك فى الندوة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والنائب جمال كوش عضو مجلس النواب، والدكتور ياسر عبد الرحمن وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتهاء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها باختيار رئيس الاتحاد اليوم

ننشر نتائج انتخابات اتحاد طلاب كليات جامعة بنها

اليوم.. انتخابات رؤساء الاتحادات الطلابية ومساعديهم بجامعة بنها

اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

مركز النيل للاعلام

فيروس سي

محافظ القليوبية

صحة القليوبية




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة