ندوة طبية بإعلام بنها للقضاء على فيروس سى.. اليوم

القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه

ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية، ندوة تثقيفية حول انجازات وتحديات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، أنه لم يعد أمامنا سوى 14 يوما وتنتهى الحملة القومية للقضاء على فيروس سى بمحافظة القليوبية فى 30 نوفمبر الجارى، وستناقش الندوة التثقيفية غدا بمشاركة شباب الجامعة ما تم تحقيقه من انجاز واهم التحديات التى تواجهنا خلال الأسبوعين القادمين، حيث تم إجراء الكشف والتحليل لـ 2 مليون بنسبة 75 % من المستهدف وما زال أمامنا 900 ألف مستهدفين فى تلك الحملة القومية لم يتم إجراء التحليل لهم.

وأضاف، أن مركز النيل للإعلام ينسق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية من أجل سرعة إنجاز المهمة لتحقيق المستهدف لأن الفرصة مازالت قائمة لإقناع المواطنين بضرورة الاطمئنان على صحتهم وحماية الوطن من هذا الفيروس اللعين الذى دمر كبد المصريين.

ويشارك فى الندوة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والنائب جمال كوش عضو مجلس النواب، والدكتور ياسر عبد الرحمن وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.