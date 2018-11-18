نجاحات قافلة فريق أصدقاء مرضى الجذام بمحافظة الأقصر × 25 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، على مدار الأيام الماضية تنظيم قافلة طبية بمستشفى الأقصر العام برعاية فريق أصدقاء مرضى الجذام فى محافظة الأقصر لتقديم المساعدات لمرضى الجذام بنطاق المحافظة، حيث شارك محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فى فعاليات تكريم الأطباء وأطقم التمريض المتميزين العاملين بمستشفى الجلدية والجذام بمركز إسنا، وعيادة الجلدية والجذام بمستشفى الأقصر العام.

وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل ونجاحات القافلة فى دعم مرضى محافظة الأقصر خلال الأيام الماضية:

1- القافلة نظمت برعاية فريق أصدقاء مرضى الجذام فى مستشفى الأقصر العام

2- قدم فريق القافلة درعا للمحافظ تقديراً للمجهودات فى دعم العمل الأهلى ومؤسسات المجتمع المدنى

3- الهدف من القافلة هو مساعدة مرضى الجذام وأسرهم فى مواجهة المرض وتحقيق رؤية الفريق فى عمل برنامج تنموى شامل للتوعية بالمرض والقضاء عليه

4- شارك بالقافلة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى التى تشمل مؤسسة مصر الخير التى تبنت دعم المرضى بمواد غذائية وتجهيزات طبية كبيرة

5- القافلة قامت بتقديم مواد غذائية وملابس ومساعدات مالية على جميع المرضى بمحافظة الأقصر

6- قامت القافلة بالتعامل مع مرضى العيون من مصابى الجذام ونقل الحالات التى تحتاج إلى جراحة إلى القاهرة وتقديم العلاج لها

7- تم تقديم عدد من المساعدات الإنسانية اللازمة لرعاية مرضى الجذام

8- القافلة تقوم بتجهيز العيادات بكافة الأجهزة الطبية وأجهزة قياس الذبذبات والاوتوكلاف والضغط والسكر والميكروسكوب وتوفير الأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية بما يكفى من عام إلى عامين

9- قامت القافلة بعلاج حالات أمراض وعمليات العيون التى يحتاجها مرضى الجذام

10- أبدى محافظ الأقصر إشادته وإعجابه بنشاط الفريق مكلفا بتقديم كل سبل الدعم لتذليل كافة العقبات للوصول إلى مصر بلا جذام

11- توجه وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبدالجواد بالشكر لأعضاء الفريق لاهتمامهم ورعايتهم وتوفير الدعم اللازم لمرضى الجذام

12- تبنت مؤسسة "كلنا دليل الخير" تجميع كافة الجمعيات والمؤسسات المهتمة بمرضى الجذام ودخولهم بالتنسيق مع أصدقاء مرضى الجذام للتعاون فى خدمة مرضى الجذام فى كل المجالات

13- مؤسسة "الروفان" تبنت ملف الإطعام لمرضى الجذام على مستوى الجمهورية

14- جمعية "مجيب السائلين" تبنت ملف عمليات العيون بالكامل لكل مرضى الجذام على مستوى الجمهورية وتجهيز القوافل بالمساعدات

15- مؤسسة "مصر الحياة" تبنت البرنامج الثقافى للتوعية ونقل الخبرات بين القائمين على ملف الجذام بالمحافظات

16- جمعية "طلاب الجنة" تبنت ملف المستلزمات الطبية، وجمعية "خطوات" تبنت ملف العمليات الجراحية والقرح لمرضى الجذام على مستوى الجمهورية

17- فريق أصدقاء مرضى الجذام استهدف 18 محافظة متواجد بها المرض

18- قافلة محافظة الأقصر جاءت رقم 15 للوقوف على إمكانية وضع خطة تنموية شاملة للقضاء على المرض

19- القافلة نظمت بالأقصر لتحقيق القضاء التام على المرض فى مصر لابد من عمل مشترك يضم المحافظين فى المحافظات الـ 18 التى بها عيادة للجذام

20- تم تنظيم القافلة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التعاون الدولى، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التموين، ووزارة التضامن الاجتماعى

21- تمت استضافة كل الأخصائيين الاجتماعين المصاحبين للمرضى من كل الجمهورية فى النزل التابعة للوزارة

22- تم عقد الندوات واللقاءات التى من شأنها تبادل الخبرات بين العاملين فى قطاع الصحة

23- يجرى إدراج ملف الجذام والتوعية به على مقدمة البرامج التطوعية لتثقيف الناس بطبيعة المرض وكيفية الوقاية منه

24- طالب أعضاء الفريق بأن تتكاتف الدولة مع المجتمع المدنى فى اعتماد برنامج تنمية شامل للقضاء على المرض فى فترة زمنية محددة

25- الفريق طالب بعدم السماح لانتشار مرضى الجذام وتوسعه مرة أخرى بالعديد من الطرق العلاجية والتوعوية المختلفة والتى تم دراستها جيدا