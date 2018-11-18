نائبة لبنانية: الحريرى قدم ما يكفى من تنازلات لتسهيل تشكيل الحكومة

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أكدت عضو مجلس النواب اللبناني عن تيار المستقبل رولا الطبش، أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، قدم ما يكفي من التنازلات لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، وأنه ليس مستعدا "لدفع الفاتورة مرتين" مشددة على أن الأوضاع الاقتصادية تشهد تدهورا كبيرا يستدعي وجود حكومة لمعالجتها.

وأشارت - في كلمة لها خلال حضورها لقاء سياسيا نظمه تيار المستقبل - إلى أن العراقيل التي يشهدها لبنان في مواجهة تشكيل الحكومة لا تصب في مصلحة البلاد والمواطنين، خاصة وأن البطالة والفقر يطال الجميع دون أي استثناء.

وقالت : "لن نسمح بتنازلات أكثر مما تم تقديمه، ولن نسمح بكسر سعد الحريري ولا بكسر الطائفة السُنّية أو بإثارة النعرات الطائفية.. ويجب أن يتوقف الحديث عن سُنّي وشيعي، ومسلم ومسيحي، لأن لبنان بحاجة إلى الاستنهاض من جديد وبحاجة إلى العمل والتطور، لاسيما أننا أمام فرصة ذهبية متمثلة بمؤتمر سيدر بما يحمله من دعم للاقتصاد اللبناني، والذي أعطى ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وكان ذلك بجهود سعد الحريري".