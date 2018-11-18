مياه الدقهلية: تنفيذ مشروعات للصرف الصحى بقرض من البنك الدولى

الدقهلية شريف الديب

أكد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أنه تم البدء فى تنفيذ مشروعات للصرف الصحى بمحافظة الدقهلية بقرض من البنك الدولى قدره 550 مليون دولار كمرحلة أولى.

وأشار نصر إلى أن المشروع يخدم 155 قرية من القرى التى تلوث فرع رشيد وترعة السلام بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة وتم التصديق على الاتفاقية 13 ديسمبر 2015 ويعد هذا المشروع جزء من البرنامج القومى للصرف الصحى بالمناطق الريفية.

ويستهدف المشروع توفير خدمات الصرف الصحى لحوالى 833 ألف نسمة بالقرى التى تعانى من درجات عالية من التلوث وفى المناطق النائية بمنطقة تنفيذ البرنامج فى المحافظات الثلاثة المشاركة، وذلك من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بإنشاء حوالى 167 ألف وصلة منزلية الى شبكات الصرف الصحى المربوطة بمحطات معالجة مياه الصرف الصحى أو أى نظام آخر فعال من أنظمة معالجة الصرف الصحى.

وأكد نصر أن نصيب محافظة الدقهلية فى المشروع يعد الأكبر من عدد القرى حيث يستهدف توفير خدمة الصرف الصحى المعالج لعدد 94 قرية بمختلف مراكز المحافظة مع وجود مشاركة مجتمعية بتوفير الأراضى التى تقام عليها المشروعات، وأنه تم توفير جميع الأراضى المطلوبة لتنفيذ محطات الرفع ومحطات المعالجة بمشاركة مجتمعية فعالة والتواصل المستمر بين القائمين على تنفيذ المشروع والمجتمع بالقرى المستهدف تنفيذ المشروع بها من خلال إنشاء آليات وقنوات تواصل متعددة بين الشركة والمجتمع.

واستكمل نصر أن هذا المشروع يعد من أسرع المشروعات على مستوى العالم بشهادة نائب رئيس البنك الدولى أثناء زيارته لمحافظة الدقهلية مايو 2017 لمتابعة اجراءات المشروع وزيارة قرية طوخ الأقلام بمركز السنبلاوين.

ويقوم البرنامج على ربط التمويل بالنتائج ويسانده البنك الدولى بهدف تقوية المؤسسات والنُظُم لزيادة سبل الحصول على الخدمات وتحسين مستويات تقديم خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية.

وصرح المهندس المعتز بالله بركات، رئيس وحدة تنفيذ البرنامج بالدقهلية، اليوم هو الاجتماع الافتتاحى لأعمال استشارى دعم التنفيذ لمشروع البنك الدولى "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية والقائم على النتائج بمحافظة الدقهلية" مجموعة القرى ب والبالغ عددها 43 قرية من قرى محافظة الدقهلية تضاف إلى 51 قرية المنفذة فى مجموعة القرى أ.

حيث يهدف مشروع خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية إلى تخفيف الأحمال العضوية والتلوث ببحيرة المنزلة وفرع رشيد، عن طريق تنقية مصارف السرو بالدقهلية وحادوس بالدقهلية والشرقية والرهاوى بالبحيرة بتكلفة 550 مليون دولار للمرحلة الأولى الممولة من البنك الدولي.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يتركز فى مراكز شرق النيل بالدقهلية، وهي: ميت غمر ,السنبلاوين، وأجا، والمنزلة، والجمالية، ومنية النصر، دكرنس , ومركز المنصورة وتمى الأمديد، وهى المراكز التى تصب فى مصرفى السرو وحاودس.