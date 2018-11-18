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موجز 10 مساء.. التعليم: توزيع التابلت على الطلاب خلال الأسبوع الحالى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:03 م
موجز 10 مساء.. التعليم: توزيع التابلت على الطلاب خلال الأسبوع الحالى طارق شوقى وزير التربية والتعليم
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها:  قال أحمد صابر، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن 55% من المدارس بمصر جاهزة لتشغيل "التابلت" فور استلامه، مؤكدا أن الوزارة لديها فى الوقت الراهن 400 الف جهاز، وستصل إلى مصر خلال الأسبوع الحالى، وعقب وصول آخر دفعة سيتم توزيع الأجهزة على الطلاب، على أن تكون البداية من المحافظات التى تم تجهيزها بالبنية التحتية .
 
 
 
يقضى اللاعب محمد صلاح، المحترف فى صفوف نادى ليفربول الانجليزى، إجازة قصيرة فى مدينة دبى بالإمارات، بعد خوضه مباراة مع المنتخب المصرى أمام تونس فى تصفيات أمم إفريقيا والذى تألق فيها، انتهت بنتيجة 3-2، ونجح مو فى إحراز هدف الفوز فى الدقيقة الأخيرة ليمنح بلاده ثلاث نقاط غالية .
 
 
 
كشف لمياء حجى بشار، الإيزيدية المغتصبة من قبل عصابات داعش، عن جريمة بشعة لأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى بالعراق، عندما قام باغتصاب طفلة لم تتجاوز الـ9 سنوات أمام أعينها، لافتة إلى أن هذا الداعشى كان طبيبا.
 
 
ناشد  سراج النعمانى ، شقيق الشهيد العميد ساطع النعمانى ، الرئيس السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإستكمال مسيرة الشهيد من مقر عملة بإدارة العلاقات الإنسانية بالوزارة . 
 
 
شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، إلغاء الشركة المصرية العالمية للطيران -إحدى الشركات الخاصة - رحلتها إلى دولة الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس، كما أقلعت رحلة تابعة للخطوط الجوية الكويتية بعد أن سجلت تأخرا دام لنحو 7 ساعات. 
 
 
قررت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الأحد برئاسة المستشار جمال فزاع، وأمانة سر رمضان حسن، إحالة أوراق المتهمين "عنتر .ع" 30 سنة عاطل و"السيد.ح" 21 سنة، إلى فضيلة المفتى وتأجيل النطق بالحكم على 3 متهمين آخرين إلى جلسة اليوم الرابع من شهر يناير المقبل، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة التكاتك وقتل أصحابها بدائرة مركز جرجا، حيث قاموا بسرقة 5 تكاتك وتخلصوا من أصحابها.
 
 
 
قال أحمد صابر، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن 55% من المدارس بمصر جاهزة لتشغيل "التابلت" فور استلامه، مؤكدا أن الوزارة لديها فى الوقت الراهن 400 الف جهاز . 
 
 
 
أكد رئيس مؤسسة بنديتى الإيطالية، أوجينيو بنديتى، أنه أوصى بدفن جزء من رفاته بالقاهرة ،فى نفس المقبرة التى دفن بها جده إمبيدوكلى مؤسس المستشفى الإيطالى بمصر . 
 
 
 
أكد خالد إسماعيل، أحد العاملين المفصولين من قناة الشرق الإخوانية، تورط أيمن نور رئيس القناة فى تدشين حسابات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعى لخداع أنصاره، وشراء حسابات مضروبة من دول عديدة.
 
 
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أنه لن يعلن إسقاط حكومته والدعوة لانتخابات مبكرة قبل موعدها فى نوفمبر المقبل.
 
 
فى خدمة جديدة أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لأبناء الوطن فى الخارج، صممت الوزارة خريطة تفاعلية لمقرات السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم وذلك من خلال موع الوزارة الرسمى.
 
 
 
قالت دانة المرزوقي مدير مكتب المشاريع والخدمات المشتركة بأمانة مكتب وزير الداخلية الإماراتي، إن ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات الذي ينطلق في إمارة أبو ظبي صباح غد الاثنين، يستهدف دفع حوار الأديان خطوة للأمام، وصولا إلى العمل المشترك لا الحوار فقط.
 
 
قالت الأمانة العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الشيخ سعيد نعمان الذي استضافته بعض القنوات الفضائية، وتحدث عن مجموعة من القضايا كتحديد النسل، وخطبة الفتاة وهي جنين في بطن أمها، وذكره آراء شاذة ومغلوطة في هذا الشأن تخالف رأي الأزهر، ورؤيته العلمية في هذه المسائل، فإن ما صرح به المذكور يمثل رأيه الشخصي الذي يرفضه الأزهر.
 
 
 
"دائما بفكر طول الوقت إزاى أقدم المزيد للمصريين فى الخارج ونحقق كمان مزيدا من التواصل والعمل خارج الصندوق، وحلمى الانتهاء من قاعدة بيانات المصريين فى الخارج"، هذا ما أكدته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".

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