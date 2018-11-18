موجز أخبار 6 مساء.. الصحة تعلن إغلاق 298 منشأة طبية خاصة مخالفة بالمحافظات

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق 298 منشأة طبية خاصة "مابين مستشفى، ومركز طبى ومراكز للأشعة والتحاليل الطبية" مخالفة للاشتراطات الصحية بمحافظات الجمهورية، بعد المرورعلى 520 منشأة طبية، خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر نوفمبر الجارى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق 298 منشأة طبية خاصة "مابين مستشفى، ومركز طبى ومراكز للأشعة والتحاليل الطبية" مخالفة للاشتراطات الصحية بمحافظات الجمهورية، بعد المرورعلى 520 منشأة طبية، خلال الفترة من يناير حتى بداية شهر نوفمبر الجارى.





الحياة مرتبطة بشكل أعمق مما نتخيل، ويدور الزمن فى دوائر مرتبطة ومتوالية، قد لا يصدق البعض فى هذه الفكرة، إلا أن بعض الوقائع تؤكد وبقوة على الترابط الكبير بين الأحداث حتى وإن كنا لا نلاحظ ذلك.

ورقة عمرها "18 سنة" قد تبدو للبعض أنها غير هامة، ومكانها فى سلال القمامة، الورقة المهترئة أنقذت حياة مريضة، بشكل ساخر وغريب.





وصف النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافه والإعلام بمجلس النواب، ما حدث بمهرجان المبدعات العرب بـ"المهزلة وقلة أدب"، مؤكدًا على أنه ليس مقبول تنظيم مهرجان تحت أى مسمى للإعلام وإحضار شخصيات مجهوله به، فذلك خطأ يجب أن يحاسب عليه من فعله.





إنطلاقاً من دعم الحكومة الأمريكية لريادة الأعمال في مصر بشكل عام وكجزء من التزام السفارة الأمريكية منذ فترة طويلة تجاه التنمية الاقتصادية في مصر، تعاونت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع عدد من المؤسسات المصرية لإطلاق شبكة رائدات الأعمال (WEN) والتي تهدف إلى توفير التدريب على محو الأمية المالية، وتنمية مهارات الاتصال بالأسواق عبر الإنترنت، ودعم المرأة المصرية التي ترغب في إنشاء وإدارة عملها التجاري الخاص.





ليس هناك وصفا أقل من القول، أن المدونين الذين زاروا معالم القاهرة السياحية ضمن خطة فعاليات وزارة السياحة، لتحديث آليات الترويج السياحى لمصر والاستفادة من المنصات الالكترونية، أصابهم حالة من الانبهار وعشق الفراعنة وليس لعنتها لما شاهدوه خلال زيارتهم إلى معبد الكرنك ومنطقة الأهرامات الجيزة، عبروا عنها من خلال منشوراتهم على السوشيال ميديا.





تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء الذي أنشأ على أرض جمهورية مصر العربية بناء على توصيات مؤتمر وزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء الذي عقد في مارس 2016 بشرم الشيخ .





استمرارا للقمع الذى يمارسه النظام التركى الحاكم بقيادة الديكتاتور رجب طيب أردوغان، اعتقلت قوات الشرطة التركية 41 متهما من بين 44 صدرت بحقهم قرارات اعتقال بتهمة الانضمام إلى "حركة الخدمة" التى يتزعمها المعارض التركى الشهير فتح الله كولن.





تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمدة شهر بسبب أعمال إصلاحات فى المسافة من المريوطية حتى اﻷوتوستراد، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.





أعلن البنك المركزى عن ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018- 2019 بنسبة 1.5%، لتسجل 5.9 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه.

حرص جهاز حماية المستهلك على إصدار نشرة توعية بشأن حلوى المولد النبوى الشريف، حرصا على سلامة المواطنين، حيث حذر الجهاز من شراء الحلوى من الأماكن غير المرخصة.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن النشرة التوعوية لجهاز حماية المستهلك للمواطن عند شراء حلوى المولد فى نقاط محددة.

رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة فى إمارة الإرهاب والتطرف، "قطر"، والتى يعانى منها القطريون بسبب سياسات النظام الحاكم، إلا أن الأمير القطرى تميم بن حمد آل ثانى، لا يعبأ بمثل هذه الأمور ويتعمد إهدار أموال الشعب كما يشاء.



