موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طرح بنزين 95 المخصوص ديسمبر المقبل بالسعر الحالى

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان البترول طرح بنزين 95 المخصوص ديسمبر المقبل بالسعر الحالى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن شركتى مصر للبترول، والتعاون للبترول سيضخان البنزين 95 المخصوص ديسمبر المقبل، بنفس السعر الحالى لبنزين 95، مشيرًا إلى أن عدد المحطات التى ستبيع البنزين المخصوص سيتخطى الـ90% من عدد المحطات العاملة فى مصر.

أشاد جون بییر وكیل السكرتیر العام للأمم المتحدة لعملیات حفظ السلام بالدور الذى تقوم به مصر فى إطار قوات حفظ السلام الدولية، باعتبار الدولة المصرية من أكبر الدول المساهمة فى عمليات حفظ السلام.

كشفت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" يجرى محادثات مع ثلاثة ناشرين محليين للصحف في بريطانيا بشأن خطة جذرية للمساعدة فى تمويل الصحافة فى محاولة لتنظيف سمعتها السامة، بحسب الصحيفة.

رصد فيديو صدر حديثاً، حقيقة التسامح الدينى في مصر، وحرية الممارسة الشعائر الدينية والتخلي عن التعصب الديني والتميز العنصري الديني، حيث حمل عنوان"التسامح الدينى.. مبدأ إنسانى"، متضمنا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن بناء الكنائس ودور العبادة، وتصحيح الخطاب الدينى.

دقت طبول الحرب على رأس الشيخ سعيد نعمان، صاحب فتوى جواز زواج البنت فى بطن أمها، بعد فتواه المثيرة للجدل والرفض، والتى تسببت فى تبرؤ الأزهر منه، رفضا للزج باسم لجنة الفتوى ومجمع البحوث فى آرائه الشخصية، مؤكدا أنه ليس عضوا بهذه الجهات.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى رئيس الوزراء الأثيوبى، آبى أحمد، خلال لقائهما اليوم، على هامش القمة الأفريقية الاستثنائية، فى أديس أبابا، تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة المتكاملة، وتفعيل الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.

وصف الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، محافظة الدقهلية بأنها محافظة العمل والنشاط والأداء، مشيراً إلى أن وزارة القوى العاملة تسعى لتغيير فكره الشباب بالسعى خلف الوظيفة الحكومية إلى الاتجاه للمشروعات الصغيرة الخاصة.

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه تم تسجيل بعض الأحداث الهامة بأيقونات الكاتدرائية، ومنها حادث شهداء ليبيا، ودير الأنبا صموئيل فى المنيا، وحادث البطرسية لتخليد ذكرى الشهداء على أيقونات الكاتدرائية.

اقتحم أورى ارئيل وزير الزراعة فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.