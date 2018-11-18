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مميش: قناة السويس تسجل رقم قياسى بعبور 62 سفينة بحمولة 4 ملايين طن

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:35 ص
مميش: قناة السويس تسجل رقم قياسى بعبور 62 سفينة بحمولة 4 ملايين طن الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة فى قناة السويس سجلت اليوم الأحد، رقمًا قياسيًا فى أعداد وحمولات السفن العابرة وذلك بعبور 62 سفينة، بحمولة 4 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 35 سفينة بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "cosco shibbing" التى ترفع علم هونج كونج، بحمولة 202 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات اليبيريا، "msc jide" بحمولة 198 ألف قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى المغرب.

 

 


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