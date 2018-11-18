video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مكتب الانتخابات فى فيجى يعلن فوز حزب رئيس الوزراء بالانتخابات العامة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:57 ص
مكتب الانتخابات فى فيجى يعلن فوز حزب رئيس الوزراء بالانتخابات العامة انتخابات فيجى
سوفا (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مكتب الانتخابات فى فيجى اليوم الأحد، فوز حزب "فيجى الأول" بزعامة رئيس الوزراء فرانك باينيماراما بالانتخابات العامة التى جرت فى البلاد مؤخرا.

وقال المكتب- حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية- أن حزب باينيماراما حصل على نحو 50 فى المائة من أصوات الناخبين، وذلك مقابل 40 فى المائة حصل عليها الحزب الليبرالى الديمقراطى الاجتماعى المعارض بزعامة ستيفينى رابوكا.

من جانبها، قالت اللجنة الانتخابية إن باينيماراما- الذى يشغل منصب رئيس الوزراء منذ أن قاد انقلابا غير دموى فى عام 2006- قد فاز بـ27 مقعدا من أصل 51 مقعدا.

بدوره، أعرب باينيماراما- الذى يزور نيوزيلندا حاليا- عن سعادته وفخره بأن يكون رئيسا للوزراء مرة آخرى ويفوز بولاية ثانية.

وطالبت ثلاثة أحزاب بالإضافة إلى الحزب الليبرالى الديمقراطى الاجتماعى المعارض- الذى فاز الـ21 مقعدا- مكتب الانتخابات واللجنة الانتخابية بالامتناع عن الإعلان الرسمى عن النتائج، حيث أشاروا إلى أن عملية التسجيل لم تكن شفافة.

يشار إلى أنه قد تم تعطيل عضوية فيجى- المستعمرة البريطانية السابقة المؤلفة من 300 جزيرة والتى يبلغ عدد سكانها نحو 910 آلاف نسمة- فى الكومنولث البريطانى، وعزلت دوليا بعدما استولى باينيماراما (الذى كان قائدا عسكريا فى ذلك الوقت) على السلطة فى انقلاب عام 2006.

وعادت فيجى رسميا للكومنولث فى عام 2014، بعد فوز باينيماراما فى انتخابات ديمقراطية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء التصويت فى الانتخابات العامة فى فيجى

صور.. إغلاق 20 مركز اقتراع فى الانتخابات العامة بفيجى بسبب الأمطار الغزيرة

مكتب الانتخابات فى فيجى

فيجى

انتخابات فيجى

الانتخابات العامه فى فيجى




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة