مكتب الانتخابات فى فيجى يعلن فوز حزب رئيس الوزراء بالانتخابات العامة

سوفا (أ ش أ)

أعلن مكتب الانتخابات فى فيجى اليوم الأحد، فوز حزب "فيجى الأول" بزعامة رئيس الوزراء فرانك باينيماراما بالانتخابات العامة التى جرت فى البلاد مؤخرا.

وقال المكتب- حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية- أن حزب باينيماراما حصل على نحو 50 فى المائة من أصوات الناخبين، وذلك مقابل 40 فى المائة حصل عليها الحزب الليبرالى الديمقراطى الاجتماعى المعارض بزعامة ستيفينى رابوكا.

من جانبها، قالت اللجنة الانتخابية إن باينيماراما- الذى يشغل منصب رئيس الوزراء منذ أن قاد انقلابا غير دموى فى عام 2006- قد فاز بـ27 مقعدا من أصل 51 مقعدا.

بدوره، أعرب باينيماراما- الذى يزور نيوزيلندا حاليا- عن سعادته وفخره بأن يكون رئيسا للوزراء مرة آخرى ويفوز بولاية ثانية.

وطالبت ثلاثة أحزاب بالإضافة إلى الحزب الليبرالى الديمقراطى الاجتماعى المعارض- الذى فاز الـ21 مقعدا- مكتب الانتخابات واللجنة الانتخابية بالامتناع عن الإعلان الرسمى عن النتائج، حيث أشاروا إلى أن عملية التسجيل لم تكن شفافة.

يشار إلى أنه قد تم تعطيل عضوية فيجى- المستعمرة البريطانية السابقة المؤلفة من 300 جزيرة والتى يبلغ عدد سكانها نحو 910 آلاف نسمة- فى الكومنولث البريطانى، وعزلت دوليا بعدما استولى باينيماراما (الذى كان قائدا عسكريا فى ذلك الوقت) على السلطة فى انقلاب عام 2006.

وعادت فيجى رسميا للكومنولث فى عام 2014، بعد فوز باينيماراما فى انتخابات ديمقراطية.