مكافأت مالية لطلاب تربية نوعية بطنطا خلال مشاركتهم ببرنامج محو الأمية

الغربية عادل ضرة

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، اليوم، ندوة عن محو الأمية وتعليم الكبار تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار التعاون بين جامعة طنطا والهيئة العامة لتعليم الكبار بالغربية.

حاضر فى الندوة جابر أبو عوض مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار بالغربية، والدكتور عبدالفتاح سعد الأستاذ بكلية التربية.

وناقشت الندوة الإجراءات الواجب تنفيذها للقضاء على الأمية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية التي وضعتها الدولة للقضاء على الأمية، كما حث جابر أبو عوض طلاب الكلية بالعمل على المشاركة الفعالة فى برنامج محو الأمية فى قراهم ومدنهم نظير مكافأة مالية من الهيئة عند محو أمية المواطن.

ومن جانبه أكد الدكتور حسان رشيد عبدالعزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية الندوات فى توعية طلاب الجامعات بدورهم الهام فى محو الأمية وتعليم الكبار.

‏

شارك فى الندوة الدكتور عبد الواحد عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.