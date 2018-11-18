مقتل وإصابة 3 رجال أمن فى هجوم على مركز للشرطة جنوب غرب النيجر

نيامى(أ ش أ)

قتل اثنان من رجال الأمن، كما أصيب آخر جراء هجوم نفذه متطرفون مشتبه بهم استهدف مركزا للشرطة فى مدينة "ماكالوندى" الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب عاصمة النيجر "نيامى" وأيضا بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

ونقل راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد، عن مصدر محلى- لم تسمه- القول أن مسلحين مجهولين وصلوا على متن دراجة نارية وشنوا هجوما استمر ربع ساعة على مركز الشرطة، حيث أسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن وجرح آخر، مضيفا أن التعزيزات الأمنية إلى موقع الحادث.

وأوضح المصدر أن قوات جيش النيجر انتشرت بشكل مكثف فى هذه المنطقة منذ نهاية أكتوبر الماضى فى محاولة لوقف دوامة الهجمات فى هذه المنطقة، وأن العمليات العسكرية مستمرة هناك منذ عدة أيام.

وكان مسلحون مجهولون قد خطفوا قسا إيطاليا من منزله فى جنوب النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو فى 17 سبتمبر الماضى، حيث يعيش بالبلاد منذ 11 عاما، وذلك فى ثانى حادث خطف مواطن أوروبى بالبلد الواقع فى غرب أفريقيا هذا العام.