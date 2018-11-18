video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة 3 رجال أمن فى هجوم على مركز للشرطة جنوب غرب النيجر

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:56 ص
مقتل وإصابة 3 رجال أمن فى هجوم على مركز للشرطة جنوب غرب النيجر شرطة النيجر ـ صورة أرشيفية
نيامى(أ ش أ)
إضافة تعليق

قتل اثنان من رجال الأمن، كما أصيب آخر جراء هجوم نفذه متطرفون مشتبه بهم استهدف مركزا للشرطة فى مدينة "ماكالوندى" الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب عاصمة النيجر "نيامى" وأيضا بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

ونقل راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد، عن مصدر محلى- لم تسمه- القول أن مسلحين مجهولين وصلوا على متن دراجة نارية وشنوا هجوما استمر ربع ساعة على مركز الشرطة، حيث أسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن وجرح آخر، مضيفا أن التعزيزات الأمنية إلى موقع الحادث.

وأوضح المصدر أن قوات جيش النيجر انتشرت بشكل مكثف فى هذه المنطقة منذ نهاية أكتوبر الماضى فى محاولة لوقف دوامة الهجمات فى هذه المنطقة، وأن العمليات العسكرية مستمرة هناك منذ عدة أيام.

وكان مسلحون مجهولون قد خطفوا قسا إيطاليا من منزله فى جنوب النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو فى 17 سبتمبر الماضى، حيث يعيش بالبلاد منذ 11 عاما، وذلك فى ثانى حادث خطف مواطن أوروبى بالبلد الواقع فى غرب أفريقيا هذا العام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة النيجر تحظر تظاهرة للمعارضة بالتزامن مع زيارة ماكرون

النيجر

شرطه النيجر

الهجوم على مركز شرطه للنيجر

بوركينا فاسو




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة