مقتل قيادى فى "داعش" بضربة جوية فى مدينة بعقوبة العراقية وتدمير 3 أوكار

بعقوبة أ ش أ

قتل قيادى فى تنظيم داعش الإرهابى، بقصف جوى استهدف وكرا سريا للتنظيم شمال شرقى مدينة بعقوبة العراقية.

وقال مصدر أمنى للوكالة الوطنية العراقية للأنباء " نينا "، اليوم الأحد إن الطيران الحربى وجه ضربة جوية استهدف منها وكرا سريا لتنظيم داعش ضمن قاطع حمرين شمال شرقى بعقوبة أسفر عن مقتل قيادى فى التنظيم بحسب المعلومات الأمنية المتوفرة، مشيرا إلى أن الضربة الجوية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

فى سياق متصل شرعت قيادة عمليات محافظة نينوى بعملية نوعية فى سلسلة جبال بادوش، وأفاد بيان لمركز الإعلام الأمنى العراقى "انه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، شرعت القوات الأمنية فى اللواء 66 ضمن الفرقة 20 وبإشراف ميدانى من قبل قيادة عمليات نينوى بعملية نوعية فى سلسلة جبال بادوش ضمن منطقة العلان".

وبحسب البيان أسفرت العملية عن تدمير عدد من العبوات الناسفة و3 أوكار للإرهابيين أحدهم يتجاوز طوله 100 متر.