مصطفى مدبولى ينقل رسالة من السيسى إلى رئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد

كتبت هند مختار

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى رئيس الوزراء الأثيوبى، آبى أحمد، خلال لقائهما اليوم، على هامش القمة الأفريقية الاستثنائية، فى أديس أبابا، تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة المتكاملة، وتفعيل الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.

وخلال اللقاء، عبر رئيس الوزراء الأثيوبى عن تقديره للحكمة وبُعد النظر الذين يتحلى بهما الرئيس عبد الفتاح السيسى، سواء فى تحقيق الاستقرار والتنمية بمصر، أو الاهتمام بانتماء مصر الأفريقى، وعلاقاتها مع إثيوبيا، مشيراً إلى تطلع إثيوبيا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى العام المقبل.

ومن جانبه، أكد د. مصطفى مدبولي على حرص مصر التام على الوصول بمستوى التعاون بين البلدين لمستوى الشراكة المتكاملة فى كل المجالات، بما يكفل ضمان الوفاء بتطلعات الشعبين الشقيقين فى التنمية والحفاظ على مصالحهما المائية، مشيراً إلى تكامل عوامل التعاون بين مصر وإثيوبيا كبلدين كبيرين يتجاوز تعداد كل منهما الـ 100 مليون نسمة.

وأشار رئيس وزراء إثيوبيا إلى الالتزام بمتابعة واستكمال المحادثات الفنية بين الجانبين الأثيوبى والمصرى، على كل المستويات لتحقيق التفاهمات المنشودة فيما يتعلق بسد النهضة لما فى صالح الشعبين والبلدين.

وتطرقت المحادثات إلى سبل الإسراع بتفعيل الصندوق الاستثمارى الثلاثى المشترك، والترتيب لعقد اجتماع قريباً في القاهرة، لمحافظي البنك المركزي في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع التساعي الأخير.

كما تناولت المحادثات آفاق إتاحة الخبرات المصرية للإسهام في الخطط الاثيوبية في مجالات تخطيط وإنشاء المدن، وتطوير الطرق وغيرها.