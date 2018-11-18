مصر تسعى للتحول لمركز إقليمى للطاقة بعد الإكتفاء ذاتيا من الغاز

(أ ف ب)

بعد أن حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، تسعى مصر إلى التحول إلى مركز إقليمى للطاقة مستندة إلى البنية الاساسية المتوافرة لديها التى تتيح خصوصا استيراد الغاز من دول الجوار وإعادة تصديره إلى أوروبا.

ويؤكد وزير البترول الأسبق أسامة كمال لوكالة فرانس برس أن "خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة لا تقتصر فقط على قطاع الغاز الطبيعى وإنما تتضمن كذلك مشروعات كبيرة فى قطاعى النفط والبتروكيماويات".

ويشدد كمال، على أن "صناعة البتروكيماويات ستلعب دورا مهما فى قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة".

وأعلن وزير البترول طارق الملا أن مصر "أوقفت استيراد الغاز المسال" فى سبتمبر "بعد أن حققت الاكتفاء الذاتى".

وقال "تم خلال عام واحد وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهى حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الأسكندرية".

وأضاف أن "إجمالى معدلات الإنتاج بلغت 6.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا" وهو ما يعادل الاستهلاك المحلى.