مصر تستضيف الدورة الـ 15 للمؤتمر العربى الدولى للثروة المعدنية

كتب أحمد أبو حجر

أعلن المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية، عن استضافة مصر الدورة ال15 للمؤتمر العربى الدولى للثروة المعدنية، خلال الفترة من 26-28 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى

وقال الملا خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر الوزارة، إن الوزارة تضع نصب أعينها النهوض بقطاع التعدين لزيادة مساهته فى الدخل القومى للبلاد، مشيرا الى عمل الوزارة حاليا على تعديل قانون الثروة المعدنية لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع ، فى إطار خارطة طريق لقطاع التعدين .

وقال وزير البترول إنه تم توجيه الدعوة للعديد من الوزراء العرب فى قطاع الثروة المعدنية.