مصر الخير: تسويق المنتجات اليدوية لأهالى سيناء بتصديرها للخارج قريبا

كتب مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة مصر الخير أن جهود تنمية وتطوير شمال سيناء مستمرة ومتواصلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها محافظة شمال سيناء من أجل توفير حياة كريمة للأهالي، من خلال إعادة تأهيل المنازل هناك، وتوفير وفرص عمل وتسويق منتجاتهم اليدوية، كما يتم التنسيق مع محافظة شمال سيناء لإنشاء عدة مشاريع، مثل مشروع الملح ومشروع مزارع الأسماك، وكذلك مشروع تنمية الثروة الحيوانية الذي تقوم به شركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير، فضلا عن تطوير المنتجات اليدوية، موضحة أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن مفاجأة في تسويق المنتجات اليدوية لاهالي سيناء من خلال تصديرها خارج البلاد، مشيرا إلى أن مصر الخير تجري دراسة حاليا عن احتياجات أهالي سيناء والمشروعات المناسبة لهم.

من جانبها قالت سهير عوض نائب مدير برنامج تطوير شمال سيناء، في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة مصر الخير، اليوم الأحد، حول المشاركة في تطوير وتنمية شمال سيناء، إن تدخلات مؤسسة مصر الخير بدأت بعد حادث الروضة مباشرة، ومنذ هذا الحادث قررت التواجد الدائم فى سيناء، إضافه إلى تواجد مكتب المؤسسة منذ 5 سنوات.

وأضافت:" قربنا من أهالي سيناء بشكل غير عادي، بعد التدخلات السريعة التي تم تقديمها عقب الحادث، وتم البحث عن سبل لتوفير فرص عمل للأهالي، لتوفير دخل كريم، وتم العمل مع 2000 سيدة اجتزن العمل، وتم إنتاج أكثر من 20 ألف شال، من خلال مبادرة مع البنك الأهلي"، موجهة الشكر للبنك للاهتمام بشمال سيناء ومبادرتهم بالمشاركة في عمليات تنمية سيناء.

وأشارت إلى أن مؤسسة مصر الخير عملت أيضا علي رفع كفاءة عدد من المدارس التي كانت مغلقة ،و عادت هذه المدارس للعمل وفتحت أبوابها للتلاميذ من جديد كما أن المؤسسة تعمل حاليا علي إقامة مشغل لإنتاج المشغولات اليدوية علي الأرض التي وفرتها محافظة شمال سيناء، مضيفة أن المؤسسة ساهمت في تأثيث 30 منزلا خلال المرحلة الأولى، وأن المرحلة الثانية تتضمن تأهيل 250 منزلا، وجار العمل حاليا في 100 منزل منهم، بعضها يتم بناؤه من جديد، و أن عملية تأهيل المنازل تتم حسب رغبة ورؤية أهالي سيناء وبالطريقة التي تتناسب مع نمط حياتهم.

وأوضحت أن مؤسسة الخير انتهت من تجهيز فريق للتدخل السريع لمواجهة السيول أو موجات الطقس البارد التي تتعرض لها بعض المناطق في سيناء، أن المؤسسة متواجدة علي مدار 24 ساعة لخدمة أهالي سيناء بالتنسيق مع المحافظة وكافة الجهات المعنية من أجل تنمية الإنسان السناوي وتوفير كافة احتياجاتهم.

من جانبه أشاد الشيخ عادل مسلم ممثل شركة النصر للملاحات بشمال سيناء، بجهود مؤسسة مصر الخير في تنمية سيناء، داعيا لاستكمال مشروعات المؤسسة، لافتا الى أن العاملين في مؤسسة مصر الخير متواجدين طوال الوقت لخدمة أهالي سيناء، قائلا :" لدينا أمل كبير في المستقبل، من أجل غد أفضل للجميع، والحمد لله الأوضاع تحسنت كثيرا خلال الفترة الأخيرة".

وقالت ميرفت عبد العال، إحدى المستفيدات من مشروعات التطريز التي أقامتها مؤسسة مصر الخير بشمال سيناء، إن مشروع مصر الخير كان مصدر رزق لأسر كثيرة، نتمني أن يدوم، وأن يتوسع ويضم مزيد من الأسر.