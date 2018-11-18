video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصادر يمنية: ميليشيا الحوثى تفخخ الأبنية والفنادق قبل انسحابها من مواقعها

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:05 م
مصادر يمنية: ميليشيا الحوثى تفخخ الأبنية والفنادق قبل انسحابها من مواقعها ميليشيا الحوثى
صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت مصادر عسكرية يمنية، بأن ميليشيا الحوثى الانقلابية، فخخت الأبنية والفنادق قبل الانسحاب من مثلث "عاهم" فى محافظة "حجة" شمالى البلاد.

وأشارت المصادر- وفقا لقناة العربية الحدث " إلى أن الميليشيا الانقلابية لاذت بالفرار باتجاه "حرض " شمال اليمن؛ عقب سيطرة ألوية الجيش اليمنى على مثلث "عاهم " بالكامل فى محافظة "حجة"، مضيفة أن ميليشيا الحوثى تقوم بزرع الألغام قبل الفرار من مواقعها، فيما تواصل تدمير البنية التحتية بما فيها المصانع والمؤسسات العامة وغيرها.

ولفتت إلى أن "حرض"، التابعة لمحافظة "حجة"، باتت مطوقة عسكريا لتطهيرها من بقية العناصر الانقلابية

وكان الجيش اليمنى قد سيطر فى وقت سابق اليوم، على منطقة مثلث "عاهم " بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثى الانقلاببة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس اليمن: حريصون على خيار السلام.. والحوثيون يهدرون الفرص

ميليشيا الحوثى

اليمن

الحرب فى اليمن

الجيش اليمنى




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة