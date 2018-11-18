مصادر يمنية: ميليشيا الحوثى تفخخ الأبنية والفنادق قبل انسحابها من مواقعها

صنعاء (أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرية يمنية، بأن ميليشيا الحوثى الانقلابية، فخخت الأبنية والفنادق قبل الانسحاب من مثلث "عاهم" فى محافظة "حجة" شمالى البلاد.

وأشارت المصادر- وفقا لقناة العربية الحدث " إلى أن الميليشيا الانقلابية لاذت بالفرار باتجاه "حرض " شمال اليمن؛ عقب سيطرة ألوية الجيش اليمنى على مثلث "عاهم " بالكامل فى محافظة "حجة"، مضيفة أن ميليشيا الحوثى تقوم بزرع الألغام قبل الفرار من مواقعها، فيما تواصل تدمير البنية التحتية بما فيها المصانع والمؤسسات العامة وغيرها.

ولفتت إلى أن "حرض"، التابعة لمحافظة "حجة"، باتت مطوقة عسكريا لتطهيرها من بقية العناصر الانقلابية

وكان الجيش اليمنى قد سيطر فى وقت سابق اليوم، على منطقة مثلث "عاهم " بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثى الانقلاببة.