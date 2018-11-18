مسئول أممى يشيد بالدور المصرى فى قوات حفظ السلام

أشاد جون بییر وكیل السكرتیر العام للأمم المتحدة لعملیات حفظ السلام بالدور الذى تقوم به مصر فى إطار قوات حفظ السلام الدولية، باعتبار الدولة المصرية من أكبر الدول المساهمة فى عمليات حفظ السلام.

وقال المسئول الأممى فى المؤتمر الصحفي على هامش أعمال المؤتمر الإقلیمي رفیع المستوى حول "تطویر أداء عملیات حفظ السلام: من صیاغة ولایة البعثة حتى خروجھا" والذى ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام- أن المؤتمر يعد فرصة للتعبير عن التقدير لجهود مصر من أجل تحقيق السلام والاستقرار ومشاركتها الهامة فى قوات حفظ السلام.

وأكد أن زيارته لمصر فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والامم المتحدة فى هذا الصدد، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الذى تستضيفه مصر على مدى يومين من أجل بحث توسيع التعاون بين الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة بغية تعزيز عمليات حفظ السلام فى العالم، مؤكدا أن الأمم المتحدة تدعم بشكل قوى وفعال الجهود الرامية غلى توثيق ودعم القدرات الأفريقية، وخاصة الاتحاد الافريقى، من أجل قوات حفظ سلام أفريقية، وخاصة فيما يخص مجابهة الإرهاب وإحلال السلام.