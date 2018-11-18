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خالد صلاح
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مسئولة لبنانية: انعقاد مؤتمر التنوع البيولوجى فى مصر يعزز التعاون بين الدول

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:04 م
مسئولة لبنانية: انعقاد مؤتمر التنوع البيولوجى فى مصر يعزز التعاون بين الدول مؤتمر التنوع البيولوجى
(أ ش أ)
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أكدت المنسق الوطنى لاتفاقية التنوع البيولوجى فى لبنان لارا سماحة، اليوم الأحد، أن عقد مؤتمر التنوع البيولوجى فى مصر لأول مرة بالمنطقة سيعزز التعاون بين الدول العربية فى شئون حماية البيئة، لأن هذا المؤتمر تحضره جميع دول العالم الموقعة على الاتفاقية، مشددة على أن هذا المؤتمر سيدفع دول المنطقة للحفاظ على التنوع البيولوجى.

وأضافت سماحة- فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركتها بمؤتمر التنوع البيولوجى بمدينة شرم الشيخ- أن مصر لديها التزامات تجاه التنوع البيولوجى، لأنها تترأس هذا المؤتمر لمدة عامين، لافتة إلى أن الأطراف الأخرى كذلك ملتزمة بتقديم تقرير كل عامين يتضمن ما تم تنفيذ فى مجال حماية البيئة.

وأشارت المسئولة اللبنانية إلى أن لبنان قامت بتحديث استراتيجيتها الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجى منذ عام 2016، موضحة أن بيروت لديها تشريعات وطنية للحفاظ على البيئة وتنوعها البيولوجى، ولكن لدينا فى المنطقة العربية صعوبات فى تطبيق القوانين.

ونوهت إلى أن التحدى الأكبر هو الالتزام بتنفيذ القوانين على المخالفين، ولابد أن تضع كافة الوزارات قضايا البيئة على أجندة أولوياتها.

وأوضحت المنسقة الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجى بلبنان أن "قضية التنوع البيولوجى هى قضية مشتركة بين جميع الدول ولكن الدول المتقدمة التى لديها صناعات تتسبب فى تلوث ومخالفات تضر الطبيعة لديها التزامات أكبر تجاه البيئة، مضيفة أنه "رغم ما تسببه هذه الدول من مخالفات ضد التنوع البيولوجى إلا أنها لديها نظام لتطبيق العقوبات وقمع المخالفين أما فى منطقتنا هناك صعوبة فى قمع المخالفات".

 


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