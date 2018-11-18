محميات البحر الأحمر تعلن توصلها لبيانات المركب ملقى الأطعمة للقروش لمشاهدتها

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محميات البحر الأحمر، عن توصلها لبيانات المركب السياحى الذى قام طاقمة بإلقاء الأطعمة " فراخ" للقروش لظهورها على سطح الماء ومشاهدتها، مما يخل بالتوازن البيئى.

وكان كلف اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر إدارة محميات البحر الأحمر بالبحث عن المركب ملقى الأطعمة لأسماك القرش، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها على مخالفتها وتدمير البيئة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر، إن هذه الأعمال لها تأثيرات خطيرة على منظومة التوازن البيئى وسلوك أسماك القرش فى البحر الأحمر وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركب المخالف فى إطار القانون، وأيضا لن يسمح لطاقم هذا المركب بالعمل مرة أخرى فى الأنشطة البحرية فى البحر الأحمر.

كانت تلقت إدارة محيات البحر الأحمر بلاغاً من أحد العاملين بالأنشطة البحرية مرفقا بالصور، يفيد إلقاء أحد المراكب السياحية أطعمة للقروش لتصويرها ومشاهدتها.



العاملين بالمركب أثناء إلقائهم الفراخ للقروش



جانب من إلقاء الفراخ للقروش