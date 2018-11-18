video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محمود أبو زيد: أمن المياه أمن قومى ولابد من إعداد استراتيجية جماعية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:50 م
محمود أبو زيد: أمن المياه أمن قومى ولابد من إعداد استراتيجية جماعية الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق
قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، إن أزمة المياه فى المنطقة العربية واضحة ودقيقة، ولا تحتاج إلى بيان أو تفصيل فالمنطقة العربية لديها 1% من المياه العذبة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من مياه الأنهار تأتى من خارجها و40% من سكانها يعيشون فى مناطق الشح المائى. 
 
 
وأضاف أبو زيد فى كلمته خلال اجتماع مجلس المحافظين العربى للمياه، لمناقشة خطة عمله من 2019-2021 أن هناك 14 دولة عربية تعد من بين الدول الأكثر معاناة من ندرة المياه على مستوى العالم.
 
 
وقال أبو زيد: إن ما يستحق الاهتمام بحق أن الوضع المائى فى بلادنا لا يتجه إلى التحسن بل إلى التدهور فى ظل معدلات نمو سكانى متزايد وفى ضوء ندرة سقوط الأمطار وتكرار دورات الجفاف بما ينعكس على نصيب الفرد من المياه وعلى الأمن الغذائى فى المنطقة حتى صارت المنطقة أكبر منطقة عجز مائى وغذائى فى العالم.
 
 
وأكد أبو زيد أننا هنا لا نواجه أزمة ثابتة الأبعاد وإنما خطر يستفحل باستمرار وفى مواجهة هذه التهديدات غير المسبوقة فهناك احتياج لحلول واستراتيجيات غير تقليدية ولابد أن تكون مستشرفة لما يحمله المستقبل من احتمالات.
 
 
وأضاف أبو زيد أن أمن المياه يعد أمنا قوميا ولذلك لابد من إعداد استراتيجية جماعية واضحة وسياسة تكاملية شاملة وإدارة جماعية وتخطيط وتنسيق مشترك بدعم من كل المهتمين يتجاوز نطاق العمل الواحد لمواجهة المخاطر الحقيقية التى تهدد المنطقة والعالم اجمع وهى حقيقية يجب أن تنعكس فى عمل المجلس وذلك كان ولا يزال الهدف المأمول منذ إنشاء المجلس العربى. 
 
 
وقال أبو زيد: لقد أثبتنا على مدار الأعوام الماضية إن المجلس لديه بصمة واضحة ومؤثرة على العديد من الأنشطة في المجالات ذات الأولوية وقمنا بدفع جهود وإيجاد اليات للتنسيق بين الجهات والؤسسات والوزارات الوطنية من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات عدة في مجال تحسين إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات التغيرات المناخية والاثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال المياه الجوفية واستخدام تكنولوجيات الاستشعار عن بعد وغيرها لتطبيق التقنيات الجديدة لو اقتصاديات المياه.
 
 
ولفت أبو زيد إلى أن المحلى قام بتحفيز العمل الجماعى سعيا للنهوض بقضية ودعم تبادل المعرفة فى المنطقة العربية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حسين العطفى: نفذنا برامج ومشروعات إقليمية للحفاظ على الأمن المائى عربيا

مجلس المحافظين العربى للمياه يجتمع لمناقشة خطته خلال 2019-2021

مجلس المحافظين العربى للمياه يستعرض اليوم خطة عمله فى 2019-2021

منتدى القاهرة للتغير المناخى يعرض الثلاثاء فيلم بعنوان "باج إت"

العربى للمياه

محمود ابو زيد

الامن المائى

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة