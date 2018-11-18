محافظ كفر الشيخ يهنىء الجامعة بالمحافظة لفوزها بالمركز الأول كأفضل جامعة مصرية

كفر الشيخ – محمد سليمان

قدم الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، التهنئة للدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والمعيدين والفنيين، وجميع العاملين بجامعة كفرالشيخ، كما قدم التهنئة لأبناء المحافظة كافة، لحصول جامعة كفرالشيخ على المركز الأول كأفضل جامعة مصرية للعام 2018م، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، معرباً عن خالص تمنياته بدوام التقدم والازدهار لجامعة كفرالشيخ، وأن تظل في مكانتها العلمية والتعليمية الرائدة بين جامعات العالم، وذلك بحضور الدكتور على أبوشوشة، نائب رئيس الجامعة، وعبدالله جاد، أمين عام الجامعة، وعدد من أساتذة الجامعة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، ان جامعة كفرالشيخ ستظل منارة العلم ومصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة، مشيداً بالدور التعليمي والمجتمعي الذى تقوم به جامعة كفرالشيخ ومراكزها البحثية المختلفة في نهضة وتنمية المجتمع وخلق جيل واعى ومتعلم قادر على حمل المسئولية في المستقبل.

ومن جانبه أعرب الدكتور ماجد القمري، عن شكره لمحافظ كفرالشيخ، على دعمه للجامعة، وقدم الشكر لكل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وجميع منتسبي جامعة كفرالشيخ الذين بذلوا جهداً عظيماً للوصول بالجامعة لهذه المرحلة الفائقة واعتبارها نموذجًا استرشاديًا، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل العمل علي تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها منذ توليه مسؤولية رئاسة الجامعة، خلال الفترة المقبلة للحفاظ علي مكانة الجامعة العلمية والسعي إلي المنافسة الدولية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن فوز جامعة كفرالشيخ بجائزة أفضل جامعة مصرية لعام 2018 تحت رعاية رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال فعاليات منتدي شباب العالم بشرم الشيخ بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم، وحلّت جامعة أسيوط في المركز الثاني، تليها جامعة المنصورة في المركز الثالث.

وفى سياق متصل، اعتمد المحاسب أحمد الوكيل، وكيل مديرية الشباب والرياضة والقائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ انتخابات مركز شباب ميت الديبة المطور التابع لإدارة قلين للشباب والرياضة ، وذلك بفوز محمد عطا الله رئيسا لمجلس الإدارة ، وراشد زكى راشد سعد الدين نائب للرئيس وسمير عبد المنعم أمينا للصندوق ، وعضوية كل من محمد خيري هنداوى ، ومحمد منير ابو عامر ، وأحمد محمد جابالله .

وقد أرسل نتيجة الانتخابات محمد صابر مدير إدارة الشباب والرياضة بقلين ، واجتمع مع مجلس ادارة النادى المنتخب اليوم وطالبهم ببذل مجهود كبيرة لتطوير مركز الشباب وتنشيط الانشطة المختلفة الرياضية والاجتماعية والثقافية.

جدير بالذكر أن مركز شباب ميت الديبة ، يعتبر أقدم مركز شباب بمركز قلين حيث أسس عام 1955، وكان له دور كبير بتدريب المتطوعين من الشباب بالانضمام الى الجبهه بقناة السويس ومدينة بورسعيد ، فى حرب العدوان الثلاثي على مصر .

وقال محمد عطالله رئيس مركز الشباب المنتخب ، أنه سيبذل اقصى جهدة لاعادة مركز الشباب الى دورة القيادى بالقرية والمركز وعودة الانشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية.